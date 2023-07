Bolletta del gas, a giugno calo dell’1,1%. Spesa annua per famiglia tipo sui 1500 euro

A giugno la bolletta del gas cala dell’1,1% rispetto a maggio. Lo comunica l’Arera spiegando che l’aggiornamento è determinato interamente dal calo della spesa per la materia gas naturale.

Bolletta del gas, i numeri di Arera

Il Decreto bollette del 2023, per il II trimestre, quindi ancora per i consumi di giugno, ha confermato la riduzione dell’Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri generali di sistema, spiega l’Atorità. Per il mese di giugno, che ha registrato una quotazione media all’ingrosso inferiore rispetto a maggio, il prezzo della sola materia prima gas è pari a 33,14 euro a Mwh. La spesa per il gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (luglio 2022-giugno 2023) è di 1.499 euro circa, al lordo delle imposte, registrando un -8,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (luglio 2021- giugno 2022). Lo rende noto l’Arera. La famiglia tipo ha consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui.