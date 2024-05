Genova capitale europea dello sport ha il suo francobollo emesso oggi dal Mimit. Lo comunica Poste Italiane

Il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) il 24 maggio 2024 ha emesso un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica “il patrimonio naturale e paesaggistico”, dedicato alle Città d’Italia: Genova, capitale europea dello sport. Lo comunica Poste Italiane.

La vignetta riproduce il logo di Genova 2024 – Capitale europea dello sport, in cui è presente la Lanterna che, con i suoi 77 metri di altezza, è il faro più alto del Mediterraneo e simbolo della città.

Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B zona 1”

Bozzetto a cura del Comune di Genova e ottimizzato dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Tiratura: duecentocinquantamila venti esemplari

Indicazione tariffaria: B zona 1, pari a 1.30€.

Le caratteristiche del francobollo

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: cinque; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 30 x 40 mm.; formato stampa: 26 x 36 mm.; formato tracciatura: 37 x 46 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura.

Caratteristiche del foglio:

Quarantacinque esemplari. Sulla cimosa la riproduzione monocromatica del logo MIMIT. Colori: uno.

Dove trovare i prodotti filatelici

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Genova.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€.