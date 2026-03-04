Il gruppo GEDI Gruppo Editoriale e il gruppo Sae hanno annunciato la firma del contratto preliminare per la cessione del quotidiano La Stampa. L’operazione, come precisato in una nota ufficiale, comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale e le funzioni di staff a supporto della redazione.

L’acquisizione sarà realizzata attraverso un nuovo veicolo societario controllato da Sae, con la possibile partecipazione di investitori legati al territorio del Nord Ovest. Il closing è previsto entro il primo semestre del 2026, subordinato alle consuete procedure sindacali e autorizzative.

Secondo la nota congiunta, l’esperienza maturata da Sae nel settore dell’informazione rappresenta una base solida per un progetto editoriale sostenibile e di lungo periodo, capace di garantire continuità nel posizionamento storico della testata, salvaguardandone indipendenza editoriale e radicamento territoriale.

I protagonisti dell’operazione e il percorso avviato a gennaio

La trattativa in esclusiva tra Gedi, controllato dalla holding Exor della famiglia Elkann, e Sae, guidato da Alberto Leonardis, era stata annunciata lo scorso gennaio. Sae è già proprietario di diverse testate locali, tra cui La Provincia Pavese, Il Tirreno, La Nuova Sardegna, La Nuova Ferrara, Gazzetta di Modena e Gazzetta di Reggio, consolidando così una presenza significativa nell’editoria territoriale italiana.

Prima della diffusione del comunicato ufficiale, i giornalisti de La Stampa sono stati informati dal Comitato di redazione. È inoltre previsto un incontro tra azienda e redazione per fornire ulteriori dettagli sull’operazione e sulle prospettive future del quotidiano torinese.

Lo scenario Antenna Group e il futuro di Gedi

Parallelamente, secondo fonti vicine al dossier, sarebbe alle battute finali anche la trattativa per la cessione dell’intero gruppo Gedi ad Antenna Group, riconducibile alla famiglia Kyriakou. L’esclusiva formale sarebbe scaduta a fine gennaio, ma non sarebbe stata rinnovata perché non risultano altri pretendenti interessati.

Lo schema attualmente ipotizzato prevede che Antenna acquisisca l’intero perimetro di Gedi — inclusi quotidiani nazionali, radio e altre attività — per poi trasferire La Stampa a Sae, nel rispetto dell’impegno già formalizzato con il contratto preliminare.