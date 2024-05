Landini: “L’inflazione è colpa dei profitti. Ma invece di tassarli noi tassiamo i salari e le pensioni”

“L’inflazione non è stata determinata dall’aumento dei salari è stata determinata dall’aumento dei profitti ma anziché tassare i profitti e gli extraprofitti si continuano a tassare i salari e le pensioni, siamo in un Paese dove stanno facendo i condoni per quelli che le tasse non le hanno mai pagate”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini intervenendo al convegno dell’Anpi “L’Europa che vogliamo”.

Morti sul lavoro

“I morti sul lavoro – continua Landini – sono il frutto del modello di fare impresa che si è affermato negli ultimi vent’anni, con quella legislazione balorda che è stata fatta”, con “scelte politiche che non ha fatto solo la destra ma anche da governi che pensavano di essere di sinistra o di centrosinistra”.

Quindi, ha aggiunto, “per rafforzare la sicurezza sul lavoro vanno cancellate quelle leggi balorde che hanno permesso questo modello di fare impresa”, che “non è una cosa solo italiana”, e “significa fare una battaglia sociale, economica, politica” e fare “un tipo di scelte economiche e politiche e di rappresentanza che vuoi mettere in campo”. Invitare a votare per le Europee, ha proseguito Landini, “è un elemento fondamentale ma è necessario che questo voto corrisponda anche alla necessità di un cambiamento delle politiche che in Europa si fanno e a un cambiamento delle politiche che si vogliono realizzare, di sostegno anche alle battaglie che si vogliono mettere in campo”.