Innovazione, investimenti e capacità di attrarre capitali hanno sostenuto negli ultimi anni la crescita dell’economia lombarda. Secondo il rapporto annuale della Banca d’Italia, nel 2025 circa la metà delle imprese ha investito in tecnologie digitali avanzate e un’azienda manifatturiera su tre utilizza già sistemi di automazione robotica. È inoltre in forte aumento l’adozione dell’intelligenza artificiale, soprattutto nei servizi, dove sta ridisegnando processi produttivi e organizzativi.

L’analisi

La Lombardia si conferma anche una delle regioni più dinamiche sul fronte dell’innovazione: tra il 2019 e il 2023 il numero di brevetti per impresa è risultato circa il doppio rispetto alla media nazionale. Il territorio rappresenta inoltre il principale mercato italiano per venture capital e private equity, concentrando negli ultimi cinque anni oltre un terzo delle operazioni complessive realizzate nel Paese.

Sul piano occupazionale, tra il 2009 e il 2025 la popolazione in età lavorativa è cresciuta dell’1,7%, in controtendenza rispetto al dato nazionale, grazie soprattutto al contributo dei lavoratori stranieri. Tuttavia, permangono alcune criticità sul fronte salariale: nonostante retribuzioni nominali superiori alla media italiana, nel 2023 i salari reali risultavano ancora inferiori ai livelli del 2008.