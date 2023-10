Msc firma l’accordo per l’acquisizione del 50% di Italo dal fondo Usa Gip. E’ quanto si legge in una nota secondo cui “l’altra quota di circa il 50% in Italo continuerà ad essere di proprietà di Gip, che avrà una governance congiunta con Msc, con alcune entità del Gruppo Allianz e fondi gestiti da Allianz Capital Partners oltre ad altri co-investitori”.

Msc acquisisce il 50% di Italo

Il completamento dell’operazione è soggetto al soddisfacimento delle consuete condizioni, tra cui l’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari e di concorrenza nelle giurisdizioni interessate.

Italo, ricorda il comunicato, “è uno dei principali operatori privati europei di treni ad alta velocità. Dal suo debutto nel 2012, Italo è cresciuta fino a gestire una flotta di 51 treni elettrici ad alta efficienza energetica, collegando 51 città in tutta Italia e servendo oltre 20 milioni di passeggeri all’anno”.

Tutti i numeri di Italo

Dal 2012 quando Italo fece il suo esordio, ne ha fatta di strada sui binari della Penisola. La compagnia ha trasportato piu’ di 100 milioni di viaggiatori su una rete che oggi conta 53 stazioni di 48 città, 116 collegamenti al giorno ed una squadra di oltre 1400 dipendenti.

La flotta e’ arrivata a 51 treni. Dalla strada ferrata Italo si é poi esteso su quella stradale, completando nei mesi scorsi l’acquisizione di Itabus e facendo così nascere un gruppo multimodale operativo sia su ferrovia che su strada.

E con 51 treni e 100 bus il gruppo punta a connettere tutta l’Italia, servendo 24 ore su 24 grandi citta’, borghi turistici e snodi infrastrutturali come porti ed aeroporti.

L’impero Aponte

Msc Mediterranean Shipping Company, con sede a Ginevra, in Svizzera, è leader globale nel settore dei trasporti e della logistica, di proprietà privata e fondata nel 1970 da Gianluigi Aponte. La società è una delle principali compagnie di navigazione per il trasporto di container al mondo con una flotta di 760 navi.

Le crociere, i container, i bus, ora i treni ad alta velocità

Msc ha 675 sedi in 155 paesi in tutto il mondo e fa scalo in 520 porti su più di 260 rotte commerciali, trasportando circa 23 milioni di TEU (unità equivalenti a venti piedi) annualmente.

Le attività di Msc includono anche servizi di trasporto via terra, soluzioni logistiche integrate e un crescente portafoglio di investimenti in terminal portuali. Il Gruppo Msc, comprese le sue attività passeggeri, impiega 180.000 persone in tutto il mondo.