Oscar Pistorius, uscito di galera dopo nove anni per avere ucciso la fidanzata, abbia ritrovato l’amore con una splendida donna bionda, solo pochi mesi dopo essere stato rilasciato su parola da una dura prigione.

Il disonorato atleta paralimpico, 38 anni, ha scontato nove anni dietro le sbarre per l’omicidio della sua ragazza Reeva Steenkamp nella sua casa di Pretoria, in Sudafrica. Il doppio amputato, soprannominato “Blade Runner” per le protesi che ha utilizzato per gareggiare alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, l’ha uccisa nel suo bagno, ricordano James Pyatt e Chiara Fiorillo sul Mirror.

L’ex Golden Boy dell’atletica ha affermato di essersi svegliato nelle prime ore del mattino pensando che un ladro stesse entrando senza sapere che la sua ragazza Reeva era nel bagno. Ha sparato ripetutamente attraverso la porta uccidendola all’istante con speciali proiettili “dum-dum”, ma la famiglia di Reeva ha sempre sostenuto che fosse intenzionale.

Pistorius e la notte di San Valentino

La terribile sparatoria di San Valentino del 2013 sconvolse il mondo e lo portò in carcere per omicidio colposo, poi promosso a omicidio. Pistorius fu rilasciato in una tempesta mediatica quando gli fu concessa la libertà vigilata il 5 gennaio 2024, continuando a sostenere di aver ucciso per errore la laureata in giurisprudenza e modella Reeva, 29 anni.

Il rispettato quotidiano sudafricano Netwerk24 sta ora riportando che Pistorius, che vive con lo zio in una villa fortificata a Pretoria, è di nuovo innamorato. Hanno rivelato che sta frequentando Rita Greyling, 33 anni, una consulente aziendale di Wakkerstroom a Mpumulanga e un’amica di famiglia di lunga data.

Fonti vicine alla coppia hanno confermato a Netwerk24 che Pistorius e Greyling hanno una relazione romantica, anche se i dettagli sono tenuti strettamente riservati. Nuovo amore La famiglia di Rita ha fatto notizia anche quando alla fine del 2022 suo fratello Ghini è stato coinvolto in un incidente devastante all’Henbase Lodge, Morgenzon.

Le indagini della polizia

Quel novembre Willem Kruger, 29 anni, è annegato durante una festa e la polizia nel dicembre 2023 ha affermato che la sua morte era stata spostata da accidentale a un’indagine per omicidio. Gli amici hanno affermato che le tragedie che circondano entrambe le famiglie Pistorius e Greyling li hanno avvicinati e la loro presunta storia d’amore segna un nuovo inizio per entrambi.

Rita ha una carriera di successo come consulente di gestione aziendale e Pistorius sta cercando di ricostruire la sua vita dopo il suo rilascio alle cure del suo ricco zio. Una fonte vicina a Pistorius ha affermato: “Sta cercando di ricostruire la sua vita in modo discreto ed evita bar, ristoranti e il pubblico in generale e sta volando sotto il radar.

“Sta lentamente cercando di reintegrarsi nella società, ma lo sta facendo attraverso famiglie a cui la sua famiglia è vicina da decenni e sta lentamente. Da tre mesi ormai si vocifera che stia frequentando di nuovo qualcuno.”

Pistorius vive in un cottage nel parco della villa protetta dello zio multimilionario Arnold e sta facendo volontariato presso una chiesa riformata olandese lì vicino. La sua condanna termina nel 2029 e, in quanto in libertà vigilata, è soggetto a controlli da parte del Dipartimento di correzione in qualsiasi momento della giornata per verificare la sua residenza per alcol e droghe.

Non gli è permesso uscire dalla zona circostante senza informare la polizia locale e non gli è consentito portare un’arma da fuoco o avere contatti con la madre o la sorella di Reeva Steenkamp. Si dice che Pistorius abbia difficoltà a trovare lavoro con gli amici, dicendo che i datori di lavoro lo considerano “tossico”, quindi i volontari della chiesa usati dalla sua famiglia puliscono e spazzano