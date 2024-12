“Endless Love” è una delle soap più amate in onda in questo momento in Italia. Cosa c’è dietro la scelta di Mediaset?

Una decisione che difficilmente sarà digerita bene dai tanti fan della soap opera. Mediaset, infatti, ha deciso di far saltare la prossima puntata di “Endless Love”. Ecco le motivazioni che hanno portato a sospendere uno dei prodotti che, in questi mesi, ha dato maggiori soddisfazioni alle reti oggi governate da Pier Silvio Berlusconi.

Proprio quando si avvicina il gran finale di Endless Love, e le anticipazioni promettono momenti carichi di tensione e colpi di scena. Emir, spietato e geloso del legame tra Nihan e Kemal, metterà in atto un piano crudele per distruggere la loro felicità. Determinato a separare la coppia, arriverà a rapire Nihan e a portarla in un campo minato, minacciando di toglierle la vita.

Grazie all’intervento eroico di Kemal, la donna sarà salvata in extremis, ma a un caro prezzo. Kemal cadrà vittima della perfidia di Emir, trovando la morte in una tragica esplosione. Cosa ci sarà, allora, nel destino dei personaggi.

Salta “Endless Love”

A dicembre, il palinsesto serale di Canale 5 subirà alcune variazioni in occasione delle festività natalizie. La soap opera turca Endless Love andrà in pausa durante la settimana di Natale, e non sarà trasmessa giovedì 26 dicembre.

Il 26 dicembre, tradizionalmente dedicato alla celebrazione di Santo Stefano, Canale 5 proporrà un’alternativa alla consueta programmazione. Invece della puntata di Endless Love, che di solito va in onda alle 21:30 dopo Striscia la Notizia, il pubblico potrà seguire il debutto della miniserie Il conte di Montecristo, trasmessa in prima visione assoluta. Questa minifiction, attesa con curiosità dagli spettatori, rappresenta una novità natalizia nel palinsesto Mediaset e terrà compagnia al pubblico per due appuntamenti speciali.

Gli appassionati di Endless Love possono comunque stare tranquilli: la soap turca tornerà regolarmente in prima serata dal 2 gennaio 2025, con il consueto appuntamento speciale della durata di quasi due ore e mezza. Tuttavia, alcune novità sono previste per la programmazione pomeridiana.

A partire da gennaio, la fascia oraria pomeridiana tra le 14:10 e le 14:45 potrebbe non ospitare più Endless Love. Secondo indiscrezioni, Mediaset starebbe considerando di sostituire la soap con le nuove puntate di Tradimento, altra serie turca che ha già conquistato il pubblico con il suo debutto nella fascia serale domenicale. E staremo a vedere come il pubblico accoglierà queste decisioni appena comunicate da parte di Mediaset.