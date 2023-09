Patto anti-inflazione, dal 1 ottobre tre mesi di spesa a prezzi contenuti: occhio al bollino tricolore

Giorgia Meloni ha firmato il Patto anti-inflazione spiegando che l’iniziativa che interessa i principali beni di consumo. Si tratta infatti di un paniere di prodotti alimentari di base e di largo consumo, per i quali si garantiscono prezzi ribassati o calmierati. E, durante la firma a Palazzo Chigi, afferma: “Questa è un’iniziativa che mi rende particolarmente orgogliosa”. Il ministro Adolfo Urso ufficializza l’avvio del “trimestre anti-inflazione” da domenica 1 ottobre, con prodotti di prima necessità, alimentari e non, scontati del 10% in migliaia di supermercati. I beni saranno contraddistinti da un bollino tricolore.

Patto anti-inflazione al via da domenica 1 ottobre

“Il trimestre anti-inflazione inizierà domenica, il 1 ottobre – dice il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso -, con il carrello tricolore, il carrello della spesa che è quello che più colpisce le famiglie italiane. I prodotti calmierati saranno sia alimentari che di largo consumo, dell’igiene e per l’infanzia. E’ importante che inizi domenica e che comprenda l’intero periodo natalizio”.

Prodotti scontati del 10%: occhio al bollino tricolore

Dal 1 ottobre al 31 dicembre ci sarà il cosiddetto “trimestre anti-inflazione”, con un paniere di prodotti alimentari di base e di largo consumo a prezzi ribassati o calmierati. Sugli scaffali dei supermercati molti beni di prima necessità saranno scontati del 10%, per un risparmio medio a famiglia di 150 euro sulla spesa totale e di 100 euro se si considera la sola spesa alimentare. I prodotti scontati saranno oggetto di una pubblicità progresso finanziata dalla presidenza del Consiglio e saranno provvisti di un apposito bollino tricolore “anti-inflazione” autorizzato dal governo.