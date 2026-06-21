In Italia la soglia della pensione minima, tecnicamente definita integrazione al trattamento minimo dell’INPS, è pari a circa 611,85 euro mensili, importo aggiornato periodicamente in base all’inflazione. Questa cifra rappresenta il livello sotto il quale lo Stato interviene per garantire un reddito minimo ai pensionati che soddisfano determinati requisiti contributivi e reddituali. Ad esempio, chi ha versato almeno un contributo prima del 1996 e non supera specifici limiti di reddito può ottenere l’integrazione fino a raggiungere la soglia stabilita.

Cos’è l’incremento al milione

Accanto all’integrazione standard esiste una misura più vantaggiosa: l’incremento al milione, introdotto con la legge n. 448 del 2001 e operativo dal 2002. L’obiettivo originario era quello di portare alcune pensioni basse alla soglia simbolica di un milione di lire. Oggi questa maggiorazione consente un aumento aggiuntivo fino a circa 770 euro mensili, con un incremento complessivo che supera i 2.000 euro annui. La misura è stata rafforzata anche dalla recente legge di Bilancio, che ha previsto un ulteriore aumento di 20 euro mensili.

Requisiti e limiti di reddito

Per ottenere l’incremento al milione è necessario rispettare precisi requisiti anagrafici e reddituali. Generalmente il beneficio spetta dai 70 anni, ma può essere anticipato fino ai 65 anni in base agli anni di contributi versati. Inoltre, il reddito personale non deve superare circa 9.727,77 euro annui, mentre per i pensionati coniugati si considera anche il reddito complessivo del nucleo familiare, con soglie intorno ai 16.700 euro. La misura può riguardare non solo le pensioni previdenziali, ma anche alcune prestazioni assistenziali come assegni sociali e invalidità.

Come ottenere l’aumento della pensione

L’aumento non viene riconosciuto automaticamente: è necessario presentare una domanda di ricostituzione reddituale all’INPS, anche tramite patronato o area personale online. Una volta verificati redditi e requisiti, l’istituto può riconoscere la maggiorazione. In questo modo una pensione di 300 euro può arrivare fino a circa 768 euro mensili, sommando integrazione e incremento al milione, migliorando sensibilmente il reddito disponibile dei pensionati più fragili.