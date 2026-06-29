In caso di blackout prolungato, superiore alle 8 ore consecutive, è previsto un indennizzo automatico di circa 35 euro a favore dei clienti da parte di ARERA, l’ente che regola il settore energetico e ambientale. Le imprese, invece, possono proteggersi da eventuali perdite economiche attraverso specifiche polizze assicurative. A evidenziarlo è un’analisi di Facile.it.

Lo studio

Nel dettaglio, quando si verifica un’interruzione non programmata della corrente elettrica di almeno 8 ore, scatta automaticamente un rimborso iniziale di circa 35 euro. L’importo aumenta di 17 euro ogni ulteriori 4 ore di disservizio, fino a un massimo complessivo di 240 ore. L’indennizzo viene poi accreditato direttamente nella bolletta dell’utente, di norma entro 60 giorni.

Oltre al rimborso automatico, spiega ancora Facile.it, il cliente domestico che subisce un danno a causa del blackout può richiedere anche un risarcimento aggiuntivo. In questo caso è necessario presentare un reclamo scritto al proprio venditore di energia, che provvederà a inoltrarlo al distributore responsabile della rete. Sarà poi quest’ultimo a valutare se accogliere o meno la richiesta di indennizzo.

Un meccanismo simile è previsto anche per le attività commerciali e le imprese, ma in molti casi gli importi riconosciuti non sono sufficienti a coprire le perdite reali subite. Per questo motivo esistono sul mercato assicurazioni dedicate, pensate per ridurre il rischio economico legato ai blackout.

Secondo Facile.it, il costo delle polizze varia in base a diversi fattori, tra cui il tipo di attività, la posizione geografica, le coperture scelte e il valore delle merci assicurate. Ad esempio, una garanzia contro la mancata refrigerazione per una piccola attività di ristorazione può partire da meno di 70 euro l’anno. Per le polizze di business interruption, che prevedono una diaria di circa 500 euro al giorno in caso di fermo attività, i premi assicurativi partono invece da circa 72 euro annui.