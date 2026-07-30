Plenitude, attraverso la sua controllata Plenitude On The Road, ha inaugurato un nuovo hub di ricarica per veicoli elettrici, situato di fronte alla Bioraffineria Enilive di Gela. L’infrastruttura, attivata in collaborazione con la Bioraffineria, segna l’arrivo dei primi punti di ricarica della Società in città. L’hub è dotato complessivamente di 3 colonnine ad alta potenza da 300 kW e consentirà ai conducenti di veicoli elettrici di beneficiare di un servizio affidabile e disponibile lungo una delle principali direttrici di traffico dell’area.

I clienti, tramite l’App Plenitude On the Road, possono localizzare i punti di ricarica, verificarne la disponibilità in tempo reale e gestire direttamente dal proprio smartphone tutte le fasi del processo di ricarica. La nuova infrastruttura, situata strategicamente in un’area di sosta adiacente alla Bioraffineria, rafforza ulteriormente la presenza di Plenitude in Sicilia, dove la Società conta attualmente oltre 700 punti di ricarica. L’attivazione rientra nel più ampio piano di sviluppo della rete di Plenitude in Italia e in Europa, a supporto della crescente diffusione della mobilità elettrica.