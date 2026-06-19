Ma com’è che un ristorante posizionato perfettamente lungo il suggestivo lungomare e sempre pieno di bella gente al dunque, quando cioè il fatturato deve pur finire in una qualche dichiarazione dei redditi, alla fine risultava sempre in perdita?

A Torre Canne, sulla costa di Fasano

Semplice: il titolare non emetteva uno scontrino che era uno. E nemmeno si premurava di nasconderlo, per dire, accettando solo contanti. No, i clienti pagavano regolarmente tramite Pos.

Solo che quanto incassava era noto in filiale ma ignoto al Fisco. La storia – dobbiamo dedurre non sia l’unica almeno stando ai mortificanti dati sull’evasione fiscale in Italia – accade a Torre Canne, amena stazione balneare sul litorale di Fasano.

Anche i militari della Guardia di Finanza di Brindisi si sono fatti la stessa domanda iniziale. Dalle verifiche bancarie è saltata subito all’occhio la discrepanza tra i capitali che entravano sul conto del titolare e le perdite registrate sui libri contabili del ristorante.

“Un dato palesemente incoerente se rapportato alle dimensioni e alla posizione della struttura, a pochi passi dal litorale, e ai flussi turistici in costante crescita”, dicono i finanzieri.

Alla fine il conto è doppiamente salato: è venuto fuori un milione di euro non dichiarato in 5 anni. Lo stesso milione che tra soldi evasi e sanzioni il titolare sarà costretto a sborsare (condoni e sanatorie varie permettendo…).