Sciopero benzinai 25 e 26 gennaio, lo sapremo solo una settimana prima

Dopo l’incontro col governo i sindacati dei benzinai hanno deciso di congelare lo sciopero inizialmente previsto per il 25 e il 26. Appuntamento quindi rinviato, per ora, al 17 quando le due parti, il governo e i sindacati, si incontreranno di nuovo per un tavolo tecnico. Quel giorno quindi si deciderà se lo sciopero, per ora congelato, verrà confermato o no.

La nota dei sindacati

“Apprezzato il chiarimento avuto con Governo che ripristina una verità inequivocabile: i gestori non hanno alcuna responsabilità per l’aumento dei prezzi, né per le eventuali pretese speculazioni di cui si è parlato. Per quello che riguarda le organizzazioni dei benzinai, le polemiche finiscono qui”. Lo affermano in una nota congiunta Faib, Fegica, Figisc/Anisa dopo l’incontro con il Governo, spiegando che si apre “un percorso che può portare a rivalutare anche lo sciopero proclamato per fine mese, al momento congelato seppure con la riserva per una sua sospensione in funzione dell’esame del testo del decreto una volta emanato”.

“Ora è il momento di lavorare seriamente per restituire efficienza e piena legalità alla rete – si legge ancora nella nota -. Già nei prossimi giorni, le organizzazioni dei gestori si rendono disponibili ad affrontare i temi sul tavolo e a individuare strumenti anche normativi utile ad affrontare sia la contingenza che soprattutto la prospettiva”.