Molti contribuenti potrebbero aver pagato una TARI più alta del dovuto senza esserne consapevoli. Il problema riguarda l’applicazione della quota variabile anche alle pertinenze dell’abitazione, come garage, cantine o posti auto.

Secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la circolare 1/DF del 2017, la quota variabile della tassa rifiuti deve essere applicata una sola volta per ogni utenza domestica, indipendentemente dal numero di locali accessori. In diversi casi, però, alcuni Comuni avrebbero moltiplicato tale quota per ogni pertinenza, generando importi maggiorati rispetto a quanto previsto dalla normativa.

Chi ha diritto al rimborso e cosa controllare

I contribuenti possono verificare le proprie bollette TARI controllando il dettaglio delle voci di costo. Se la quota variabile risulta applicata più volte, anche su garage o cantine, potrebbe configurarsi un pagamento non dovuto.

È importante sapere che le pertinenze restano comunque soggette alla tassa, ma solo per la quota fissa legata alla superficie. Il diritto al rimborso riguarda esclusivamente la parte variabile indebitamente duplicata. La richiesta può essere presentata solo per i versamenti effettuati negli ultimi cinque anni, secondo il termine di decadenza previsto dalla normativa sui tributi locali.

Come richiedere il rimborso e tempi di risposta

Per ottenere la restituzione delle somme è necessario presentare un’istanza al Comune o all’ente incaricato della riscossione, tramite PEC o raccomandata. Nella domanda devono essere allegati gli avvisi di pagamento e il calcolo delle somme contestate, specificando anno per anno gli importi richiesti.

L’amministrazione ha fino a 90 giorni per rispondere. In caso di accoglimento, il rimborso viene generalmente erogato entro 180 giorni. Se invece arriva un diniego o non viene data risposta, il contribuente può ricorrere alla Corte di giustizia tributaria entro i termini previsti dalla legge.