Il gruppo automobilistico Volkswagen che per anni è stato in vetta in quanto ad auto vendute in tutto il mondo, stando a quanto scrive la rivista “Manager Magazin” che cita fonti interne intende inasprire la propria politica di risparmio. A livello mondiale potrebbero essere eliminati fino a 100mila posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. Quattro stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030, discusso mercoledì dal Consiglio di Amministrazione. L’ultima parola spetterebbe ora al Consiglio di Sorveglianza, che dovrebbe deliberare in merito il 9 luglio.

I quattro stabilimenti che, secondo l’articolo, potrebbero chiudere sono quelli di Hannover, Zwickau ed Emden, nonché lo stabilimento Audi di Neckarsulm. Il quotidiano non ha indicato una data precisa per l’attuazione delle misure. Secondo l’articolo, la chiusura potrebbe avvenire “a medio termine”. Fino almeno al 2030, presso le sedi tedesche del gruppo vige un accordo di salvaguardia dell’occupazione concordato con il sindacato IG Metall. Entro il 2030, Volkswagen ha già annunciato la soppressione di 50mila posti di lavoro a livello di gruppo, di cui 35.000 presso il marchio principale.