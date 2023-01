Walmart aumenterà il salario orario iniziale a 14 dollari da 12 dollari

Walmart Inc., il più grande datore di lavoro privato degli Stati Uniti, ha dichiarato che aumenterà dal prossimo mese di febbraio 2023 il salario orario dei suoi lavoratori impiegati nei negozi e nei magazzini, portandoli a guadagnare un minimo di 14 dollari l’ora rispetto ai 12 attuali.

Giganti come Amazon.com Inc. e Target Corp., hanno un salario minimo di 15 dollari l’ora, mentre quello di Costco Wholesale Corp. è un po’ più alto.

Il Governo Federale ha stabilito in 7,25 dollari l’ora il salario minimo, aggiornato dal Dipartimento del Lavoro l’ultima volta nel 2009, ma venti stati sono ancora sotto questa soglia.

L’aumento deciso da Walmart è l’ultimo di una serie di misure adottate dall’azienda per ridurre il gap con la concorrenza.

Il mercato del lavoro USA ha registrato a dicembre un tasso di disoccupazione del 3,5%, minimo storico degli ultimi anni, e, anche se si è mantenuto stabile, sembra che stia perdendo slancio. Questo anche in considerazione del fatto che la crescita delle assunzioni e dei salari è diminuita a dicembre nonostante il numero di posti di lavoro disponibili superi ancora di molto quello dei disoccupati.

I dati federali registrano negli USA a novembre 10,46 milioni di posti di lavoro non occupati con 887.000 nel settore del commercio al dettaglio e 1,52 milioni nel settore del tempo libero e dell’ospitalità, settori che spesso si contendono la stessa tipologia di lavoratori.

Oltre la metà degli stati degli USA sarà destinata ad aumentare i salari minimi nel 2023 anche se, a causa delle contrazioni del mercato del lavoro, in molti casi i datori hanno dovuto offrire salari più alti del minimo legale per attirare e trattenere i dipendenti.

Secondo il Dipartimento del Lavoro, la retribuzione oraria media dei lavoratori al dettaglio non addetti alla supervisione è aumentata del 4% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 19,93 dollari a dicembre, mentre i salari sono aumentati del 5% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 28,07 dollari.

Per alcune categorie di lavoro, considerate fondamentali, come addetti ai negozi e camionisti, maggioranza dei grandi datori di lavoro negli USA, come per esempio Walmart, si continua a confrontare con un mercato del lavoro rigido. E questo nonostante le ripetute voci di licenziamenti in atto da parte dei giganti del settore bancario e della tecnologia.

Amazon, che ha presentato recentemente un piano di ristrutturazione aziendale che prevede il licenziamento di 18.000 unità, ad ottobre aveva reso pubblica la decisione dell’azienda di aumentare la paga iniziale media dei lavoratori impiegati in prima linea (anche in previsione delle festività natalizie) portandola da 18 dollari a più di 19, così come i suoi competitor, Target e Costco, avevano fatto in precedenza.

Walmart ha una diffusione più capillare rispetto ai suoi rivali statunitensi, soprattutto in zone rurali e nella parte sud-orientale del Paese. I suoi 4600 negozi e magazzini sono locati in Texas, in Georgia o nelle zone lungo il Mississippi. Tutti stati che negli ultimi anni non hanno adottato nessuna politica economica rispetto ai salari minimi.