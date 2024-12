Se pensavate che a Buckingham Palace ci fosse solo protocollo e sobrietà, preparatevi a ricredervi. Martedì sera, un’insospettabile festa “informale” dello staff reale si è trasformata in una soap opera degna di Downton Abbey con un tocco di Fight Club. Protagonista? Una domestica di Palazzo che, tra un brindisi e l’altro, ha deciso di mettere alla prova la sua conoscenza delle buone maniere… mandandole direttamente in frantumi.

La cronaca di una serata da dimenticare

La serata era cominciata in modo innocuo: un ritrovo nel pomeriggio a Buckingham Palace, seguito da un afterparty presso l’All Bar One, nel cuore di Victoria. Ma ciò che doveva essere un semplice ritrovo per il personale reale si è presto trasformato in una rissa da pub. La donna, 24 anni, visibilmente su di giri (grazie a qualche bicchiere di troppo), avrebbe sferrato un pugno al gestore del locale dopo un acceso scambio di battute. Come se non bastasse, avrebbe iniziato a lanciare bicchieri, seminando il panico tra i presenti.

L’intervento della polizia

Secondo la Met Police, alle 21:21 è arrivata una chiamata per segnalare una cliente fuori controllo. Gli agenti, giunti sul posto, hanno arrestato la giovane per aggressione, danno criminale e ubriachezza molesta. Dopo una notte in cella e una sanzione per disordine, è stata rilasciata. Buckingham Palace, dal canto suo, ha promesso “indagini approfondite” e “misure adeguate”.