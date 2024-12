This is me: Silvia Toffanin colpisce ancora. In studio, nella seconda edizione tanti fuoriclasse di Amici.

This is me, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 si è rivelato un grande successo. Grazie alla partecipazione di alcuni dei talenti più apprezzati di Amici, il format ha conquistato gli italiani che non hanno perso neppure un appuntamento con lo show.

La conduttrice possiede carisma ed empatia ed è riuscita a mettere a proprio agio tutti i suoi ospiti, non aveva dubbi il suo compagno nonché amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Ha infatti pensato a lei proprio perché il pubblico l’adora ed era certo che si sarebbe accaparrata onori e consensi.

This is me: arriva la seconda edizione e Silvia Toffanin chiama proprio loro

Il format è nato da un’idea di Pier Silvio durante una chiacchierata telefonica che ha avuto con Maria De Filippi. Lo ha raccontato lui stesso nel corso di un’intervista che ha rilasciato con la stampa di recente. “La colpa di questo programma è anche mia, mi sento responsabile. Il prodotto nasce da una telefonata tra me e Maria De Filippi quando le dissi ‘dobbiamo fare qualcosa per celebrare Amici che è un fenomeno che va al di là del successo televisivo. È un pezzo della storia della musica contemporanea’.

L’amministratore delegato di Mediaset ha proseguito spiegando che è rimasto piacevolmente sorpreso dagli ascolti che si sono mantenuti alti e costanti. Il pubblico del programma è eterogeneo, This is me è piaciuto a tutte le fasce di età. I giornalisti hanno poi rivolto una particolare domanda a Pier Silvio, gli è stato infatti chiesto se ci sarà una seconda edizione del format.

Al riguardo, l’amministratore delegato dell’azienda Mediaset ha risposto: “Bissare per il prossimo anno? Non ne abbiamo ancora parlato con Maria e Silvia, ma io spero proprio di sì”. Con le sue parole, Berlusconi ha fomentato le speranze di chi desidera assistere alla narrazione dell’evoluzione artistica ed umana dei beniamini di Amici e, sulle pagine social dedicate al talent show è già partito il totonome.

Stando a quanto sospettano i fan, nella seconda ed eventuale edizione del programma potrebbero esserci tra gli altri, Stefano De Martino, Valerio Scanu, Leon Cino, Verdiana Zangaro, Marco Carta e tanti altri. Insomma, i telespettatori non stanno più nella pelle, attendono di poter rivedere di nuovo in onda la Toffanin e gli artisti di Amici, un altro colpo grosso dunque per lei, che si è riconfermata la più amata dagli italiani.