Ed Sheeran, la foto su Instagram insieme a Meredith Grey, uno dei tre gatti di Taylor Swift. Lo scatto è stato realizzato lunedì scorso ed ha scatenato i fan della Swift. Ed Sheeran, nella foto è rannicchiato accanto a Meredith: il cantante ha la faccia sorridente e poggia sulla soffice gatta grigia che sembra gradire le coccole del cantante. La foto è stata ripresa da People.

Ed Sheeran, la foto con la gatta di Taylor Swift

Non è chiaro cosa stesse facendo Ed Sheeran a casa di Taylor Swift. Una cosa è però certa: la Swift ama i gatti e ne ha ben tre. Si tratta di Benjamin Button che ha adottato dopo averlo scoperto sul set del video musicale di “Me!” del 2019. Ha poi Meredith Gray nata nel 2011 e Olivia Benson, una gatta di razza Scottish Fold che ha accolto nella “squadra” nel 2014.

I fan di Taylor, durante il Covid si erano preoccupati per non aver visto storie che riguardavano proprio Meredith Gray. Storie che non venivano pubblicate sui social dalla sua padrona. Taylor ha spiegato che la foto con Ed è un evento piuttosto raro. Ecco cosa ha infatti detto la cantante a proposito della gatta: “Meredith, semplicemente odia farsi fotografare. È una gattina davvero riservata. Le piace che i suoi affari siano tenuti per sé. Non le piace una macchina fotografica ficcata in faccia, e chi può biasimarla?”