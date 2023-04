Secondo voi perché è sbagliata questa moltiplicazione?

L’esercizio di matematica delle scuole elementari, apparentemente ha una facile soluzione. Apparentemente però: la maestra ha contrassegnato il risultato come errore. E la mamma di un’alunna non riesce a comprendere e per questo decide di pubblicare sui social una foto.

Nello scatto c’è la moltiplicazione “sbagliata” su cui la donna ha chiesto, su Twitter, un parere. La mamma ha aperto il dibattito:”Voglio che provi a indovinare perché l’insegnante di mia figlia contrassegna questo esercizio come sbagliato” scrive in spagnolo la donna.

Nel tweet condivide l’immagine dell’esercizio in cui “ci sono quattro scatole con tre anelli ciascuna. Quanti anelli ci sono in tutto?”. La piccola ha moltiplicato le quattro scatole per i tre anelli ottenendo così 12 anelli come risultato. L’insegnante però fa notare che la risoluzione presa è errata.

Nei commenti la soluzione all’esercizio di matematica

Qualcuno, nei commenti risponde alla domanda della donna: “Sarebbe 3×4, non 4×3. Sembra una sciocchezza, ma il modo corretto è moltiplicare il contenuto per contenitore”. Un altro utente spiega di aver avuto lo stesso problema con suo figlio: “Perché ha messo 4×3 ma dovrebbe essere 3×4. Ho avuto la stessa discussione con il tutor di mio figlio l’anno scorso. Continuo a non capirne la logica”.