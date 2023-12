Enel Official Sponsor della Federazione Italiana Sport invernali

Enel, il Gruppo italiano leader nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili, ha debuttato ufficialmente sulle tute da gara delle top azzurre dello sci alpino. Il logo del nuovo Official Sponsor della Federazione Italiana Sport Invernali è comparso per la prima volta sul materiale tecnico di Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino nello scorso weekend di gare a St. Moritz. Qui, le atlete sono state impegnate in un superG e una discesa sulla storica pista Corviglia, che ha regalato ai tifosi italiani dello sci giornate esaltanti.

È nata così la sponsorship fra il Gruppo energetico e la FISI, intesa che coinvolgerà gli atleti di 11 discipline. Oltre allo sci alpino, ci saranno anche lo skicross, lo skeleton, il bob, il fondo, il biathlon, il salto, la combinata nordica, lo sci di velocità, lo sci d’erba e lo skiroll. L’accordo ha avuto il supporto dell’advisor federale Infront.

Flavio Roda, presidente FISI: “Accordo con Enel grande orgoglio per la Federazione”

“L’accordo raggiunto con Enel è motivo di grande orgoglio per la Federazione – ha detto Flavio Roda, Presidente FISI -. Si tratta di un’azienda storica e strategica per il nostro Paese, con la quale abbiamo trovato da subito una grande sintonia. La sponsorship non si limita alla presenza del marchio sulle tute da gara e sul materiale termico, ma prevede una serie di attività che la Federazione ed Enel svilupperanno insieme, all’insegna della promozione degli sport invernali”.