Luciano Spalletti e il tatuaggio con il logo del Napoli e il tricolore

Luciano Spalletti – che molto probabilmente lascerà il Napoli – si è fatto sul braccio il tatuaggio con il logo del club partenopeo e lo scudetto col numero 3.

Il tatuaggio di Luciano Spalletti

In un post pubblicato dal tatuatore Valentino Russo sul suo profilo Instagram si vede il mister campione d’Italia mentre si fa incidere il logo del Napoli e, sotto, lo scudetto col numero 3 sul braccio sinistro. Una scena che non ha lasciato indifferente lo stesso tatuatore che ha esternato le sue emozioni sui social rendendo pubblica la storia:

“La maggior parte delle volte – scrive Russo – non ho nemmeno il tempo di pensare a quello che sto facendo e dove sto arrivando! Mi soffermo e dico cavolo arrivare qua per me forse è anche troppo, ieri ho passato una delle giornate che mi ricorderò a vita!! Per tanti può essere scontato soprattutto per chi è in questo mondo… Per me essere partito dal nulla ed essere chiamato da Luciano Spalletti è stata una grande soddisfazione, ma non perché si è tatuato attenzione! Ma perché è il primo tatuaggio della sua vita, è un tatuaggio dedicato alla vittoria del Napoli dopo 33 anni, un evento che rimarrà per sempre indelebile! Ho conosciuto veramente una persona unica. Ha un’umiltà incredibile – conclude – e la sua ironia è inconfondibile!!”