Daniela López Mejía è una ex lottatrice della Nazionale messicana. La donna ha voluto rendere pubbliche le conseguenze degli abusi subiti dal marito. La López, in un video pubblicato online ha voluto dire che queste cose purtroppo successo aggiungendo che non devono essere normalizzate.

Daniela López Mejía è stata picchiata davanti alla figlia di 4 anni. Nel video diventato ora virale si è voluta mostrare con il volto gonfio e tumefatto e con le ferite ancora aperte e grondanti sangue. A ridurla in quello stato è stato l’uomo che aveva deciso di lasciarla. Non prima di averle dato la lezione “che si meritava”.

Massacrata di botte dal marito davanti alla figlia di 4 anni

L’uomo ora è stato denunciato per violenza familiare. Anche lui è un lottatore professionista di arti marziali miste (MMA). E’ anche proprietario di una palestra, nonché membro della México Combate League che ora ha preso ufficialmente le distanze da lui attraverso un video molto duro in cui compaiono alcuni suoi colleghi.

Daniela López ha raccontato di non essere riuscita a evitare l’attacco, nonostante la sua esperienza nell’autodifesa, perché era “molto spaventata e non sapeva cosa fare o come reagire”.

Dopo aver chiesto aiuto e essere stata portata in ospedale, l’atleta ha trovato la forza di condividere la sua esperienza su Instagram. Fortunatamente, nonostante i segni evidenti delle lesioni alla donna non sono state riscontrate fratture agli occhi. La sua vista non è in pericolo e Daniela si riprenderà completamente.

“Quello che mi ha fatto è disumano”

Accanto al video che racconta l’aggressione, Daniela López Mejía ha pubblicato una serie di foto che mostrano i danni subiti. La donna ha poi voluto ringraziare coloro che le hanno offerto il loro sostegno, tra questi molti che appartengono al mondo dello sport. A proposito dell’aggressione, la López ha spiegato: “Non avrei mai pensato che sarebbe successo a me, ma è successo davvero. Quello che mi ha fatto è disumano, non gli importa che mia figlia fosse lì! (Nella stanza di fronte). Mi ha mollata e l’ultima cosa che mi ha detto è che questo è quello che mi meritavo”.

Daniela ha concluso dichiarando di temere per la sua vita e per quella di sua figlia.