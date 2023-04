Sollecitati dalla valanga di commenti, meme, critiche e dileggi sulla Venere pop della campagna promozionale “Open to Meraviglia“, i responsabili della Armando Testa (la società di pubblicità incaricata) hanno risposto con un enorme “Grazie”.

Open to Meraviglia, “grazie, ci fate sentire milionari”

Un grazie che è costato un’intera pagina del Corriere della Sera. Un grazie per ribaltare il senso delle critiche: tanta passione, un così acceso dibattito, non possono che confermare la bontà della campagna. Da “500 anni” non si parlava tanto della Venere!

Quanto ai milioni (9) spesi, la Testa ribadisce che si tratta non del compenso per la campagna ma del piano media per diffondere in tutti i continenti il messaggio promozionale. Il grazie non comprende le accuse di immagine stereotipata, pizza e mandolino, del Paese. Bene o male basta che se ne parli, questa la morale, piuttosto scontata, del bravo pubblicitario.

Il “grazie” su una pagina del Corriere della Sera

“Quando una campagna di promozione turistica – questo il testo dello spot – rompe il muro dell’indifferenza e riesce a dar vita in soli 5 giorni da “Italia. Open to Meraviglia” ad un dibattito culturale così accesso, rappresenta sempre qualcosa di positivo. Grazie per le migliaia di commenti, meme, appassionate discussioni di questi ultimi giorni: ci hanno fatto sentire davvero la più grande agenzia italiana”.

“Grazie – prosegue Armando Testa sul Corriere – a chi ci ha fatto sentire milionari! Ma i 9 milioni di euro di investimento previsto da Enit sono destinati alla pianificazione media in tutti i principali mercati: Europa, Paesi del Golfo, Usa, Centro e Sud America, Cina, India, Sud Est Asiatico e Australia”. Poi conclude: “La Armando Testa ringrazia, e Venere con noi. Erano più di 500 anni che non si parlava di lei così tanto. Se non è meraviglia questa”.