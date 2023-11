Paura sul volo Madrid-Bologna della Ryanair, scontro con un altro aereo in pista FOTO

Un aereo Ryanair in partenza da Madrid, in Spagna, sarebbe dovuto arrivare a Bologna poco dopo le 18 del primo novembre. Mentre si apprestava a decollare, tuttavia, l’ala si è scontrata contro un altro velivolo della stessa compagnia, causando un serio danno e un rumore tanto forte da far spaventare i passeggeri, i quali hanno iniziato a urlare dal terrore.

In seguito all’incidente, l’aereo si è fermato e i passeggeri, nessuno dei quali è rimasto ferito, sono stati fatti scendere. Per ore, hanno dovuto attendere che fosse organizzato il rientro.

Paura su un volo Ryanair da Madrid per Bologna: scontro in fase di decollo

Il video di una ragazza a bordo dell’aereo che si è scontrato con l’altro mostra il danno all’ala e le lunghe attese in aeroporto. Molti utenti hanno fatto presente di non essere affatto sorpresi dell’accaduto, dopo aver letto di quale compagnia aerea si trattasse, mentre altri si dicono spaventati alla prospettiva di dover volare a breve con Ryanair.