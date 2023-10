Poste Italiane, il francobollo dedicato ai 75 anni di Tex Willer FOTO

Poste Italiane comunica che il 30 settembre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica il patrimonio artistico e culturale italiano, dedicato a Tex Willer, nel 75° anniversario della prima uscita in edicola. Indicazione tariffaria B.

Poste Italiane, il francobollo dedicato a Tex Willer

La vignetta raffigura il popolare eroe dei fumetti western Tex Willer, in sella al suo cavallo rampante sullo sfondo di un tipico paesaggio del Far West, creato da Gianluigi Bonelli e realizzato graficamente da Aurelio Galleppini. In alto a sinistra è presente il logo di Tex.

Completano il francobollo la legenda “75 anni”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”. Bozzetto a cura di Sergio Bonelli Editore con disegni di Aurelio Galleppini ed ottimizzato dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA.

Le caratteristiche del francobollo

Le caratteristiche del francobollo. Tiratura: ottocentomila trentatré esemplari. Foglio: quarantuno esemplari di francobolli e quattro chiudilettera. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Grammatura: 90 g/mq, supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: 30 x 40 mm.; formato tracciatura: 37 x 46 mm.; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia. Caratteristiche dei chiudilettera

Il foglio contiene quattro chiudi-lettera posizionati ai quattro angoli, che riproducono in particolare: tre storiche copertine di Tex, rispettivamente la prima nel cosiddetto “formato Bonelli”, datata 1958, la 200a e la 400a e il celebre personaggio protagonista delle avventure a fumetti, raffigurato in sella al suo cavallo in un caratteristico paesaggio del Far West.

In ogni chiudi-lettera, in alto, è presente il logo di Tex e la leggenda “75 anni”. I quattro chiudi-lettera presentano le medesime caratteristiche tecniche del francobollo, compresa la tracciatura, ad eccezione dei seguenti dati: formato stampa: 26 mm x 36 mm. Tiratura: diciannovemilacinquecentotredici esemplari per ognuno dei quattro chiudi-lettera, per un totale di settantottomilacinquantadue chiudilettera. Foglio: quattro chiudilettera e quarantuno esemplari di francobolli. Bozzetti: a cura di Sergio Bonelli Editore con disegni di Aurelio Galleppini e ottimizzati dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA.

