E’ approdata a Roma, per la prima volta, la competizione di golf ”Ryder Cup” ed ha ottenuto un francobollo commemorativo da parte di Poste Italiane. Il francobollo, valido per la posta prioritaria, ha un formato circolare. La sua vignetta riproduce il logo di Ryder Cup 2023 sul Colosseo. Sulla destra, in primo piano, si staglia il profilo di un giocatore di golf.

la Ryder Cup in onore di Samuel Ryder

La Ryder Cup è nata nel 1927 e prende il nome da Samuel Ryder, un imprenditore inglese che finanziò la creazione di un trofeo per una competizione di golf tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Negli anni ’70, la Ryder Cup si aprì alla partecipazione di giocatori europei di diversi paesi. Questo cambiamento portò un nuovo livello di competitività alla competizione, poiché i giocatori europei, uniti in un unico team, sfidarono la supremazia degli Stati Uniti, vincendo molte edizioni.