Una signora di 85 anni è stata attaccata e uccisa in Florida da un alligatore lungo quasi tre metri e mezzo. La donna, ospite in una comunità per anziani nella contea di St. Lucie – il luogo dell’incidente -, era in un primo tempo riuscita a salvare il suo cane dalle grinfie del rettile.

Alligatore azzanna a morte anziana di 85 anni in Florida

Fino a dover cedere lei stessa alla violenza dell’alligatore. Il cane è sopravvissuto. Dal 1948 al 2021, in Florida sono stati registrati 442 morsi non provocati, con 26 morti.

Gli alligatori trovano il loro habitat naturale in tutte le 67 contee della Florida: fanno parte di una specie in pericolo e per questo è protetta.

Protetta non al punto di tenersi un alligatore in giardino. Come è successo qualche grado di latitudine più a nord.

Un alligatore nel parco a Brooklyn, a New York

Un alligatore lungo 1,20 è stato catturato nel lago del Prospect Park, a Brooklyn, stamane, in un’area molto frequentata da bambini e passanti. Lo riporta il New York Post.

L’animale è stato subito portato in un centro per animali della zona. Secondo Meghan Lalor, responsabile del dipartimento parchi, l’alligatore era probabilmente un animale domestico che il suo proprietario ha deciso di abbandonare.

“Per fortuna nessuno si è fatto male e adesso l’animale è sotto osservazione”, ha detto spiegando che l’alligatore era in uno stato letargico e probabilmente sotto shock per via dell’acqua gelata.