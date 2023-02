Il gatto Exotic Shorthair è una razza relativamente nuova che è stata sviluppata negli anni ’60 negli Stati Uniti. L’obiettivo era quello di creare un gatto con l’aspetto morbido e peloso del gatto Persiano ma con un mantello più corto e facile da gestire.

Per raggiungere questo obiettivo, sono stati incrociati gatti Persiani con altre razze di gatti, come il British Shorthair e l’American Shorthair. In questo modo si è ottenuto un gatto con il mantello morbido e peloso del Persiano, ma con un mantello più corto e facile da gestire.

Nuova razza nuova casa

La nuova razza di gatti ha guadagnato popolarità grazie al suo aspetto carino e giocoso, e alla sua personalità dolce e amichevole. Nel 1967 la razza è stata ufficialmente riconosciuta dall’American Cat Fanciers Association (ACFA), seguita dalla Cat Fanciers’ Association (CFA) nel 1971.

Nel corso degli anni, l’Exotic Shorthair ha continuato a guadagnare popolarità in tutto il mondo, diventando una delle razze di gatti più amate. Oggi, la razza è riconosciuta da molte organizzazioni internazionali di gatti e viene allevata in molti paesi, tra cui l’Italia.

Un persiano con una marcia in più

La razza ha mantenuto molte delle caratteristiche fisiche del gatto Persiano. La testa rotonda, il naso schiacciato e gli occhi grandi e espressivi. Tuttavia, il mantello corto e denso rende la razza più facile da gestire rispetto al Persiano, che richiede una cura del mantello più intensiva.

Questa tipologia di gatto è diventata molto popolare grazie al suo aspetto carino e giocoso, e alla sua personalità dolce e amichevole. In Italia, il prezzo di un gatto Exotic Shorthair può variare a seconda della qualità del gatto e dell’allevatore, ma in media si aggira intorno ai 1000-1500 euro.

Come ottenere questo micione

Se si desidera avere un Exotic Shorthair in Italia, è importante trovare un allevatore affidabile che abbia una buona reputazione e che segua le migliori pratiche di allevamento. Inoltre, è importante considerare il fatto che il gatto Exotic Shorthair può richiedere cure particolari, come la pulizia regolare delle orecchie e la spazzolatura del mantello.

Il gatto Exotic Shorthair è una razza di taglia media, con un corpo robusto e muscoloso. La razza ha una testa larga e rotonda, un naso schiacciato e grandi occhi espressivi. Il mantello del gatto Exotic Shorthair è corto, morbido e denso, e può essere di diversi colori e pattern. Il gatto Exotic Shorthair

Alimentazione e cura

Per quanto riguarda l’alimentazione, ha bisogno di una dieta equilibrata e nutriente che gli fornisca una quantità adeguata di proteine, carboidrati e grassi. È importante scegliere un alimento di alta qualità, adatto alle esigenze nutrizionali specifiche del gatto Exotic Shorthair.

Questa è una razza amichevole e adatta alla vita in appartamento, ma richiede cure e attenzioni particolari per mantenere il suo aspetto morbido e peloso e prevenire eventuali problemi di salute. Se si desidera avere un Exotic Shorthair come animale domestico, è importante fare molta ricerca e trovare un allevatore affidabile che possa fornire un gatto sano e di alta qualità.