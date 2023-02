In Italia, il prezzo di un gatto del Savannah può variare da qualche migliaio di euro fino a decine di migliaia di euro, a seconda della qualità del gatto e del grado di purezza della razza. Alcuni allevatori italiani specializzati in gatti Savannah producono cuccioli di alta qualità e di grado F5, F6 e F7, che sono i gatti Savannah con una percentuale minore di sangue selvatico.

Quanto è grande

Il gatto del Savannah è una razza di taglia grande, con un corpo muscoloso e snello, un collo lungo e una testa triangolare. La maggior parte dei gatti Savannah pesa tra i 4 e i 9 chili, ma alcuni esemplari possono pesare anche oltre i 10 chili. La razza è nota per la sua forza e agilità, e per la sua abilità di saltare in modo incredibile. Il gatto del Savannah, come molte altre razze di gatti, ha una durata media di vita di circa 12-15 anni.

Cosa mangia la razza di gatto Savannah

Per quanto riguarda l’alimentazione, il gatto del Savannah ha bisogno di una dieta equilibrata e nutriente che gli fornisca una quantità adeguata di proteine, carboidrati e grassi. È importante consultare il proprio veterinario per determinare la dieta migliore per il proprio gatto del Savannah, in base alle sue esigenze specifiche.

In conclusione, il gatto del Savannah è una razza affascinante e unica che richiede cure e attenzioni particolari. Se si desidera avere un gatto del Savannah in Italia, è importante fare molta ricerca e trovare un allevatore affidabile che possa fornire un gatto sano e di alta qualità.