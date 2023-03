Il gatto lupo, così è definita la razza Lykoi. Una razza relativamente nuova e unica, che ha catturato l’attenzione degli amanti dei gatti in tutto il mondo. In questo articolo, esploreremo la storia della razza, il costo per avere un esemplare in Italia, le dimensioni e cosa mangia.

Storia della razza

Il gatto Lykoi, anche noto come il “gatto lupo”, è stato scoperto per la prima volta nel 2010 in Virginia, negli Stati Uniti. Questi gatti si distinguono per il loro aspetto insolito, caratterizzato da un mantello rado e arruffato, orecchie grandi e simili a quelle di un pipistrello, un muso lungo e appuntito, e un’andatura che ricorda quella dei lupi. Sono noti per essere gatti molto affettuosi e giocosi, nonché abili cacciatori. Il gatto Lykoi è una razza naturale, ovvero non è stata creata dall’uomo attraverso l’incrocio di altre razze. Si ritiene che il loro aspetto particolare sia il risultato di una mutazione genetica spontanea che ha portato a una perdita di pelliccia. Questa mutazione ha portato alla creazione di una nuova razza di gatto che ha rapidamente guadagnato popolarità in tutto il mondo.

Il costo del gatto Lykoi in Italia

Il gatto Lykoi è ancora una razza relativamente rara in Italia, il che significa che il costo di acquisto può essere piuttosto elevato. Il prezzo di un gatto Lykoi in Italia varia in base a diversi fattori, tra cui la purezza della razza, la qualità del pedigree e l’età del gatto. In genere, il costo di un gatto Lykoi in Italia varia da 1.500 a 3.000 euro.

Come averlo in Italia

Se desiderate avere un gatto Lykoi in Italia, ci sono alcune opzioni che puoi considerare. Innanzitutto, potete contattare un allevatore di gatti Lykoi in Italia. Assicuratevi di scegliere un allevatore rispettabile e affidabile che adotta buone pratiche di allevamento e fornisce cure adeguate ai suoi gatti. In alternativa, potete cercare di adottare un gatto Lykoi da un rifugio per animali. Sebbene questa sia un’opzione meno comune, ci sono alcune organizzazioni di salvataggio che lavorano specificamente con i gatti Lykoi e potrebbero avere un gatto disponibile per l’adozione.

Dimensioni modeste grande carattere

Il gatto lupo è una razza di medie dimensioni, con un peso che varia da 2,5 a 5 kg. Sono gatti snelli e muscolosi, con zampe lunghe e magre e una coda sottile e lunga. Anche le orecchie del gatto Lykoi sono piuttosto grandi e prominenti, il che contribuisce al loro aspetto unico.

Cosa mangia

Il gatto Lykoi ha bisogno di una dieta equilibrata e nutriente per mantenere una buona salute. Come tutti i gatti, il Lykoi è un carnivoro obbligato e ha bisogno di una dieta a base di carne. In natura, i gatti Lykoi cacciano piccoli roditori, uccelli e altri animali. Per mantenere un gatto Lykoi in salute, è importante fornire loro una dieta completa e bilanciata di cibi per gatti di alta qualità. La maggior parte dei produttori di cibo per gatti offre cibi specifici per le diverse fasi della vita di un gatto, come cibo per gattini, adulti e anziani. Inoltre, è importante tenere presente che i gatti Lykoi possono avere bisogno di una dieta specifica per problemi di salute o allergie alimentari. Si consiglia di consultare il proprio veterinario per ottenere consigli sulla dieta più adatta alle esigenze specifiche del proprio gatto Lykoi. È raccomandabile fornire ai gatti Lykoi una dieta a base di carne di alta qualità, con un contenuto proteico adeguato e una moderata quantità di grassi e carboidrati. Inoltre, è importante assicurarsi che il gatto abbia sempre accesso a una fonte d’acqua fresca e pulita.