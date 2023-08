M237 er un lupo viaggiatore, un vero globetrotter di passaporto svizzero con visti per mezza Europa. Ha fatto una brutta fine, in Ungheria dove ha trovato la morte.

Lupo M237 ucciso in Ungheria, da baby cacciatore di 9 anni

E’ stato impallinato, guarda il caso, da un ragazzino, un cacciatore che a soli 9 anni sembra già un cecchino provetto.

Non che in Ungheria (a scanso di equivoci) si possa metter mano un fucile a un bambino, così come fosse un gioco. Infatti la notizia arruiva a corredo di quella di un paio di arresti. Nella città di Nyiregyhaza, due uomini sono accusati di reati contro la protezione della natura e di aver messo in pericolo dei minori.

Delle scorribande del povero M237 sapevamo tutto. il gps al collo aveva documentato 1900 km percorsi. Anche attraverso le nostre Alpi in Trentino e Alto Adige.

A ottobre scorso aveva fatto tappa in Tirolo. Dalle parti di Innsbruck ha meditato uleriori escursioni scegliendo di andare verso est. Un viaggio che si è interrotto per sempre in terra magiara.