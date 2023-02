Un gatto che è anche una divinità: il Sacro di Birmania

Il Sacro di Birmania, conosciuto anche come Birmano, è una razza di gatto originaria della Birmania, l’attuale Myanmar. La sua storia è legata a molte leggende che gli attribuiscono un’origine sacra e divina.

Secondo una leggenda, questi gatti erano custoditi in un tempio buddista, dove erano venerati come animali sacri. Si credeva che essi fossero protetti dagli dei e che le loro anime fossero legate a quelle dei monaci che vivevano nel tempio. Un’altra leggenda racconta che un gruppo di gatti si unì ai monaci per difendere il tempio e i suoi tesori in occasione di un attacco al tempio. I gatti avrebbero assunto l’aspetto degli dei che li proteggevano e le loro pellicce cambiato colore, prendendo le sfumature della sabbia dorata del tempio.

Carattere, costo, cure

Oggi, i Sacri di Birmania sono uno dei gatti più popolari al mondo, con una grande varietà di colori e pellicce. Il loro prezzo cambia a seconda dell’allevatore e della qualità del gatto. In media, il prezzo di un Sacro di Birmania si aggira intorno ai 500-1000 euro.

Il carattere del Sacro di Birmania è molto particolare e piacevole. Si tratta di gatti molto affettuosi, che amano stare in compagnia dei loro proprietari ed essere coccolati. Sono anche molto socievoli e adattabili, il che li rende perfetti per le famiglie con bambini e altri animali domestici. Tuttavia, questi gatti hanno anche bisogno di spazio e di essere in grado di esercitarsi, quindi è importante che i proprietari assicurino loro abbastanza spazio e attenzione.

Per quanto riguarda le cure, i Sacri di Birmania necessitano di un’attenzione particolare alla loro igiene, come spazzolare la loro pelliccia regolarmente e assicurarsi che i loro occhi siano sempre puliti. Inoltre, dovrebbero essere vaccinati e visitati dal veterinario regolarmente per mantenere la loro salute e prevenire eventuali malattie.

È divertente notare che il gatto Sacro di Birmania è spesso definito “gatto divino” ed è amato da molti per il suo aspetto elegante e la sua personalità unica. Se state cercando un amico felino adorabile, dolce e affettuoso con l’aggiunta di una discendenza mitologica, il Sacro di Birmania potrebbe essere la scelta perfetta per voi.