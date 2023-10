Censura in Cina, la storia di un imperatore la cui inettitudine ha posto fine alla sua dinastia fa scattare i censori cinesi

La ristampa in lingua locale di un libro su un imperatore che rase al suolo il suo regno prima di suicidarsi quasi 400 anni fa è improvvisamente scomparsa dagli scaffali delle librerie in Cina e le ricerche online sono state censurate.

Il libro, Chongzhen: l’imperatore diligente di una dinastia fallita, ripubblicato il mese scorso, racconta come l’ultimo imperatore della dinastia Ming dal 1368 al 1644 abbia epurato gli alti funzionari e gestito male il suo regno prima di impiccarsi su un albero fuori dalla Città Proibita mentre i ribelli si avvicinavano a Pechino.

Il trafiletto sulla copertina del libro dichiara che più Chongzhen si impegnava, più velocemente portava al crollo dell’impero. “Una serie di misure insensate [e] ogni passo un errore, più diligente [era] più veloce era la caduta”, si legge.

Da tempo la Cina censura tutto ciò che potrebbe essere usato per tracciare parallelismi con i leader attuali.

Il controllo dell’informazione è aumentato anche sotto Xi Jinping, che ha abolito i limiti del mandato presidenziale e a marzo ha iniziato un terzo mandato quinquennale, evento che non ha precedenti.

Ma la scomparsa di una ristampa di un libro già pubblicato, che era stata vagliata dai propagandisti di Stato prima della pubblicazione, non è comune, dicono gli editori.

Quest’anno, Pechino è diventata particolarmente sensibile alle notizie negative sulla sua gestione dell’economia, che sta ancora lottando per riprendersi dalla severa politica Covid-zero di Xi durante la pandemia, che secondo i critici ha colpito particolarmente i consumatori e le piccole imprese.

Il libro sull’ex imperatore è una ristampa di una pubblicazione del 2016, dal titolo meno provocatorio: Il passato di Chongzhen: The Final Scene of the Ming Empire (La pagina finale dell’impero Ming) ed è stato scritto dallo storico Chen Wutong.

Le ricerche della ristampa sono state censurate sulla popolare applicazione cinese Weibo.

La copertina presenta un cappio intorno al primo carattere del nome a due caratteri di Chongzhen, un riferimento al suo suicidio.

La Cina ha una lunga storia di tentativi di trarre lezioni dalle storie dei suoi imperatori e Xi stesso prende molto sul serio lo studio del passato, costellando i suoi discorsi di riferimenti, dicono gli analisti.

” Penso che lui creda che la storia abbia un disegno, che sia importante e che le persone debbano trarne la giusta visione”, ha detto Kerry Brown, professore di studi cinesi e direttore del Lau China Institute presso il King’s College di Londra.

Ha proseguito affermando che alcune persone hanno fatto dei parallelismi tra Xi e gli imperatori del passato. “Il fatto che sia una figura di tipo imperiale e che uno dei modi per attaccarlo sia il parallelismo storico”.

Ma ha aggiunto che la censura di un libro di storia relativamente sconosciuto, il cui problema principale era il trafiletto sulla copertina, probabilmente è più un’indicazione del nervosismo del sistema del partito comunista in questo momento, mentre i dirigenti cercano di dimostrare la loro lealtà.

“I funzionari in basso, di default, scelgono il tipo di risposta più cauta”, ha detto. “È necessaria una grande conoscenza per capire quale fosse la delicatezza di questa situazione”.

I censori cinesi rimuovono rapidamente tutto ciò che potrebbe essere percepito come un’offesa a Xi, e nel 2017 hanno persino bloccato le ricerche su Winnie the Pooh, il corpulento orso creato dall’autore inglese AA Milne poichè qualcuno aveva scherzato sulla sua somiglianza con il leader cinese.

Il Financial Times ha visitato le catene di librerie di Pechino, tra cui la libreria statale Xinhua, e diverse librerie indipendenti ed è stato informato che il libro non era disponibile in nessuna filiale. Non è disponibile nemmeno su qualche libreria online.

I dipendenti della sede centrale della Sanlian Taofeng Bookhouse, una delle librerie più rinomate della Cina, hanno dichiarato al FT che nessuna copia era disponibile dal 17 ottobre.

Il ritiro di un libro appena uscito è raro in Cina a causa del rigoroso processo che gli editori devono affrontare per ottenere la pubblicazione di un titolo, compresi i ripetuti controlli da parte della censura.