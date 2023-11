Formula 1, Verstappen sbanca anche Las Vegas, magico Leclerc che nel finale beffa Perez per il secondo posto.

Formula 1. Solito Verstappen. Sbanca anche LasVegas . Nel penultimo appuntamento del Mondiale trionfa volando sul velocissimo circuito americano.

Conferma una volta di più il suo strapotere. Alle sue spalle la Ferrari di Leclerc che ha lottato strappando un meritato secondo posto regalando al Cavallino i primi punti della sua storia nella città del Nevada.

Nei lontani 1981 e ‘82 le Rosse c’erano ma restarono a secco. Stavolta è stato diverso. Leclerc, partito dalla pole (accanto a Verstappen e davanti alla coppia Russel e Gasly) ha lottato come una furia ed ha beffato Perez all’ultimo tentativo dell’ultimo giro centrando un secondo posto che conta molto.

Infatti grazie al contemporaneo sesto posto di Carlos Sainz, le Rosse sono ora a soli 4 punti in classifica costruttori Formula 1 dalla Mercedes che ha chiuso solo settima e ottava con Hamilton e Russell.

Tra sette giorni ad Abu Dhabi la bellissima volata per il titolo iridato dei costruttori. Il cannibale Verstappen non ha mollato niente e la sua Red Bull ha risposto adeguatamente.

LA GARA NELLA CITTÀ DEL GIOCO

È stato uno spettacolo fino alla fine con contatti, penalità e sorpassi fino all’ultimo giro. È la sintesi perfetta di quello che è stato il GP di Las Vegas. Di grande effetto la beffa di Leclerc ai danni di Perez, beffato all’ultima curva.

E questo ha rovinato un po’ la festa in casa Red Bull. Comunque il Tulipano ha vinto l’ennesima gara della stagione che lo ha portato al terzo titolo iridato da assoluto dominatore.

Alle spalle dei 3 e’ successo di tutto con l’ Alphine di Ocon che ha avuto la meglio sull’Aston Martin di Stroll per il quarto posto. Gara iniziata con un testa coda per lo spagnolo Sainz che però ha saputo ricostruire con pazienza e tenacia fino a sorpassare nel finale Hamilton che ha preceduto in Top10 il compagno di box Russell, Alonso e Piastri.

Fuori dalla zona punti Gasly, Albon e i motorizzati Ferrari ( Magnussen 13, Zhou 15, Bottas 17). Sfortuna per Norris, al terzo giro è andato ko per un problema alla sua Mc Laren che lo ha spedito violentemente e ad alta velocità contro le barriere.

ORDINE DI ARRIVO

1. Verstappen, 2 Leclerc, 3. Perez 4. Ocon 5. Stroll 6. Sainz 7. Hamilton 8. Russell 9. Alonso 10. Piastri 11. Gasly 12. Albon 13. Magnussen 14. Ricciardo 15. Zhou.

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 822, Mercedes 392, Ferrari 388, Mc Laren 284, Aston Martin 273, Alphine 120, Williams 28, Alpha Tauri 21, Alfa Romeo 16, Haas 12.