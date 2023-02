Fiocchi azzurri in Formula Uno: è “nata” la nuova Sauber, ultima griffata Alfa Romeo ; ed ha un nuovo nome (da martedi 7) la Ferrari dell’era Vasseur: si chiama SF23. La Rossa debutterà sotto i riflettori il 14 febbraio, giorno di San Valentino. L’Alfa è stata ufficialmente presentata in Svizzera, a Zurigo, sempre martedì 7. È la monoposto con la quale la Sauber – sponsor Alfa Romeo, motore Ferrari – parteciperà al Mondiale 2023 (al via in Bahrain il 5 marzo). La vettura si chiama C43 e i fans elvetici l’hanno gradita.

Alfa Romeo Sauber con Bottas e Zhou

La monoposto farà il Mondiale con una coppia di piloti ben assortita: il veterano Valteriri Bottas, 33 anni ed un palmares di tutto rispetto (due volte vice campione del mondo con la Mercedes); e il giovane Zhou Guanyu, 23 anni, debuttante l’anno scorso con buone indicazioni. Un marpione finlandese ed un galletto cinese. Un vickingo giramondo, leale scudiero del Re Nero Hamilton ed una giovane promessa cresciuto nella caotica Shanghai. La vettura è sostanzialmente quella dell’anno scorso con visibili modifiche al retro treno. È l’ultimo anno della partnership tra la casa italiana e la Sauber. Nuovo il vertice: Alessandro Alunni Bravi, 48 anni, perugino di Umbertide, avocato, sarà il Team Principal. Ha esperienza nel Motorsport.

Ferrari con Leclerc e Sainz

Confermata la coppia di piloti che l’anno scorso ha conquistato 12 pole (9 con Leclerc) e ha fatto sognare nella prima parte di stagione. Ci mancherebbe. Pesa il lungo digiuno di 15 anni. L’ultimo Mondiale piloti risale al 2007 con Kimi Raikkonen. Quest’anno le cose dovrebbero andare diversamente. Molte le novità. Ne sapremo di più alla presentazione del 14 (ore 11.25) a Maranello. Top secret le caratteristiche della monoposto F1 del Cavallino. Secondo talune indiscrezioni che circolano già nel popolo rosso la SF23 è una evoluzione della F1-75 del 2022. Importanti novità ci saranno sicuramente sia a livello aerodinamico che meccanico che dovrebbe risolvere i problemi di affidabilità e resistenza al drag e, al contempo, migliorare le prestazioni.