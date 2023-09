Michael Schumacher, come sta dopo l’incidente. Un amico: “E’ un caso senza speranza”

Sono passati quasi dieci anni dall’incidente sugli sci sulle piste di Meribel, sulle Alpi francesi, che ha completamente stravolto la vita di Michael Schumacher. Ora giunge uno sconfortante aggiornamento sulle sue attuali condizioni di salute.

Come sta Michael Schumacher dopo l’incidente

Dal suo ritorno a casa dopo le operazioni a cui si è sottoposto all’Ospedale di Grenoble, le notizie sullo stato di salute dell’ex sette volte campione di Formula 1 sono state poche in virtù del riserbo imposto dalla moglie Corinna che, oltre ai familiari e ai membri dell’equipe medica che lo assistono continuamente, permette a pochissime persone di far visita al marito.

La rivelazione di un amico

Qualche notizia, oltre alle solite fake news, è trapelata da coloro che hanno rapporti diretti con i familiari o amici più stretti del campione. In un’intervista rilasciata a Blick, Roger Benoit, pur rispondendo negativamente alla domanda su come stesse Schumacher, si è lasciato sfuggire un commento: “La risposta a questa domanda è una sola e l’ha data suo figlio Mick nel 2021 in una delle sue rare interviste: “Darei qualsiasi cosa per parlare con papà”. Questa frase dice tutto di come sta suo padre. È un caso senza speranza”, ha dichiarato il giornalista.