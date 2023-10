MotoGP del Giappone, Martin vince e va a caccia del trono di Bagnaia, gara sotto la pioggia bloccata a 12 giri dal termine, mondiale riaperto.

Assalto al trono Bagnaia: Jorge Martin con la Ducati Pramac ha vinto il Gp del Giappone ed è balzato al secondo posto nella classifica generale a soli tre punti da Pecco. Mondiale riaperto. A 6 GP dalla fine lo spagnolo ha messo la freccia. La caccia al primo posto è partita. Martin ha tutte le carte in regola per il sorpasso. Da Barcellona in poi le sue quotazioni sono rapidamente salite. La sfida con Bagnaia è sempre più entusiasmante.

Ha vinto la Sprint di sabato rifilando 5”279 a Bagnaia e 8”919 a Bezzecchi. Ha accorciato le distanze in modo sorprendente. Ha innescato una clamorosa inversione di rotta. Già la sera di Barcellona aveva ridotto lo svantaggio a 50 punti, la settimana dopo sono diventati 36, alla fine del weekend indiano il margine si era ridotto a 13 punti per arrivare agli 8 di sabato. Ora dopo la gara giapponese il margine è diventato molto sottile.

Lui stesso ha detto: ”Mentalmente sono in un grande periodo, sulla moto non tocco niente e mi adatto alla situazione”. In Giappone si è portato a casa il podio n. 15 dell’anno tra Sprint e GP. La pioggia di Motegi gli ha portato fortuna.

GARA SOTTO LA PIOGGIA

La gara giapponese è stata condizionata da una pioggia incessante che a un certo e’ diventata troppa. Bandiera rossa a 12 giri dal termine, poi c’è stata una ripartenza. Ma le condizioni erano impossibili e si è deciso di sospendere in modo definitivo la gara. Punteggio assegnato in modo totale.

ORDINE DI ARRIVO

1. Martin 2. Bagnaia 3. Marc Marquez 4. Bezzecchi 5. Espargaro 6. Miller 7. A.Fernandez 8. Dì Gianantonio 9. R. Fernandez 10. Quartararo 11. Nakagami 12. Mir.

CLASSIFICA PILOTI

Bagnaia punti 319, Martin 316, Bezzecchi 265, Binder 201, Espargaro 171, Zarco 169, Vinales 139 Luca Marini 135, Miller 125, Quartararo 110.

CALENDARIO

La Moto GP tornerà il 15 ottobre ore 8 con il GP Indonesia sul circuito di Mandalika.