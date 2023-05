MotoGP, il romagnolo Marco Bezzecchi, 24 anni, ha trionfato a Le Mans nel GP di Francia: tonfi di Bagnaia, Vinales, Marini, Marquez, Pecco sempre leader.

Bezzecchi, alfiere del team di Valentino Rossi, ha vinto a Le Mans il GP Francia, dominando dall’inizio alla fine. Con una personalità e un talento davvero eccezionali. Mettendo in fila tutti i big, finiti nella ghiaia anzitempo. Podio tutto Ducati e 6 Rosse nella Top. 10. Dominio italiano assoluto. Giornata indimenticabile.

GRIGLIA DI PARTENZA

Gara nel sole. Tribune stracolme. Il GP Francia conserva intattol’antico fascino. Bagnaia davanti a tutti. Ha fatto la pole (1’30”705), ma Martin ha vinto la Sprint Race di sabato con la eccellente Pramac. Buon terzo Luca Marini con la Ducati VR46.

A seguire: Miller 4), Martin 5), Vinales 6), Bezzecchi 7), Alex Marquez 8), Zarco 9), Brad Binder 10), Aleix Espargaro 11), Fernandez 12), Quartararo 13), Nakagami 14), Di Gianantonio 15), Mir 16), Morbidelli 17), Rins 18), Petrucci 19), Salvadori 20), Jonas Forger 21).

GARA CON TROPPE CADUTE

Quinta prova del Motomondiale 2023 prima della consueta sosta. La MotoGP riprenderà l’11 giugno al Mugello. Partenza alle 14, 27 giri, Marc Marquez scatta in testa, poi è scavalcato da Miller. A 23 giri dalla fine primo colpo di scena: si urtano Bagnaia e Vinales e cadono,scintille e schiaffi sulla ghiaia. Fine dei sogni di gloria.

Fuori anche Marini portato a terra da Alex Marquez. Succede di tutto e Bezzecchi balza al comando tallonato da Marquez e Martin. A metà corsa Bezzecchi allunga, cade Mir, si fa sotto Zarco che precede Fernandez e A. Espargaro. Ultimi 10 giri. È bagarre. Il pilota di Rimini mantiene un ritmo molto alto e resta in testa tallonato da Zarco.

Alle sue spalle esaltante duello Marquez-Martin. Cade Miller. Ultimo giro senza Marquez (caduto). Bezzecchi devastante. Il pupillo di Valentino Rossi vince nettamente. Addirittura con oltre 4 secondi.

MOTOGP, ORDINE DI ARRIVO

Podio tutto Ducati. Primo Bezzecchi, secondo Martin, terzo Zarco. A seguire, nell’ordine: Fernandez (4), A. Espargaro (5), B. Binder (6), Quartararo (7).

CLASSIFICA GENERALE MOTOGP

Bagnaia punti 87, Bezzecchi 65, B.Binder 62, J. Miller 49, Vinales 48, Marini e Martin 48, Rins 47, Zarco 46, A.Marquez 41, Quartararo 40, Morbidelli 34, A.Espargaro 29, Oliveira 21, Di Giannantonio e Fernandez 17, Nakagami 14.

IL MITICO CIRCUITO DI LE MANS

Il tracciato francese, detto anche Circuit de la Sarthe, situato in prossimità della città di Le Mans, è uno dei più importanti del mondo, famoso per la gara di durata (“24 Ore di Le Mans”); la gara più importante del Campionato del Mondo Endurance per vetture Prototipo e Gran Turismo.

Il circuito, inaugurato nel 1923 è lungo 13.626 metri, un nastro d’asfalto tra i più lunghi del Mondo. La sua particolarità consiste nell’utilizzo di strade dipartimentali aperte alla circolazione dei veicoli e una parte riservata al Circuito Bugatti ( 4185 metri, 11 curve ) utilizzato dalla MotoGP.