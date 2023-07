I nuovi sensori contro l’occupazione abusiva degli stalli dedicati alla ricarica

L’occupazione abusiva degli stalli dedicati alla ricarica dei veicoli elettrici è senza dubbio uno dei malcostumi più diffusi nelle nostre città. Un comportamento che rappresenta un problema significativo per chi possiede un veicolo elettrico e si trova impossibilitato a caricarlo quando ne ha bisogno. Questo può portare a una vera e propria limitazione della mobilità altrui, diventando nei fatti un disincentivo all’acquisto di un’auto elettrica e rallentando il processo di transizione verso una mobilità veramente sostenibile. È dunque importante che gli automobilisti rispettino l’uso appropriato degli stalli di ricarica dedicati ai veicoli elettrici.

Il nostro Codice della Strada ha definito già nel 2017 una casistica a riguardo. E vieta la sosta nonché la fermata negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, prevedendo una sanzione da 85 euro (59,50 se pagati entro 5 giorni dalla ricezione della notifica) a 338 euro per gli autoveicoli e da 40 a 164 per i motoveicoli. Un deterrente a volte non sufficiente per dissuadere quegli automobilisti indisciplinati, distratti o semplicemente non a conoscenza della norma.

Tuttavia, per ridurre drasticamente il fenomeno, ora ci viene in auto la tecnologia con nuovi strumenti in grado di agire efficacemente in prevenzione. È notizia di questi giorni, ad esempio, che Enel X Way installerà in via sperimentale sensori all’interno degli stalli di ricarica ad alta potenza Enel X Way di Corso Francia, a Roma, in grado di segnalare e riconoscere quando un veicolo occupa in modo abusivo lo spazio dedicato, per renderlo disponibile a chi ne ha bisogno. Ulteriori installazioni sono previste a breve all’interno di diverse aree di ricarica Enel X Way in tutta Italia.

Quando una macchina occuperà abusivamente lo stallo, si attiveranno sensori wireless che trasmetteranno le informazioni ai sistemi di Enel X Way, che li utilizzerà per migliorare costantemente l’esperienza dei clienti.

Insomma, un modo più rapido e tecnologico per restituire agli e-driver la possibilità di avere sempre a disposizione uno stallo dove ricaricare la propria automobile, usufruendo pienamente del servizio.

L’accessibilità è un aspetto chiave nel processo di sensibilizzazione verso la transizione green. L’adozione di queste soluzioni può incoraggiare più persone a passare a veicoli elettrici, promuovendo davvero la mobilità sostenibile. La tecnologia semplifica e ottimizza il processo di ricarica, garantendo un futuro in cui gli e-driver possano godere appieno dei vantaggi dei veicoli elettrici senza preoccuparsi di trovare un posto dove ricaricare.