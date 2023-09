E’ morto Franco Migliacci, l’autore di “Nel blu dipinto di blu”: aveva 92 anni

E’ morto all’età di 92 anni in un clinica romana il paroliere Franco Migliacci, autore tra gli altri successi di ‘Nel blu dipinto di blu‘ portata al successo planetario da Domenico Modugno.

Chi era Franco Migliacci

Franco Migliacci, classe 1930, durante la sua carriera ha scritto innumerevoli brani per tanti artisti come “Tintarella di luna” o “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, “Una rotonda sul mare” così come “C’era un ragazzo.…”.

Nel blu dipinto di blu è soltanto la prima tappa di una lunga collaborazione con Modugno che continuerà con brani di grande successo come “Pasqualino Maragià”, “Io e Farfalle”. Nel 1960 interrompe la collaborazione con Modugno cominciando a lavorare come “battitore libero”. Negli anni settanta scrive per Nada “Il cuore è uno zingaro” (che vincerà in coppia con Nicola di Bari il Festival di Sanremo 1971) e “Ma che freddo fa”. Nel 1971 ottiene un nuovo successo scrivendo il testo di “Che sarà”, canzone composta da Jimmy Fontana, dedicata alla città di Cortona (paese toscano da cui proviene la famiglia), e interpretata da José Feliciano e dai Ricchi e Poveri, seconda classificata nel Festival di Sanremo 1971.

Ha firmato anche sigle di cartoni animati come Daltanious, Heidi, Le nuove avventure di Lupin III e Mazinga.

Fu presidente della Siae

Nel 2003 fu nominato presidente della SIAE, con alcune polemiche in quanto verrà ritenuto da alcuni iscritti come Gino Paoli non rappresentativo; presenterà le dimissioni dalla carica due anni dopo. Era sposato con Gloria Wall, con cui ha avuto tre figli.