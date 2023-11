Tiziano Ferro e l’alcolismo: “Sette anni dall’ultimo bicchiere”

Tiziano Ferro da anni combatte una battaglia contro l’alcolismo. “Sette anni dall’ultimo bicchiere – scrive oggi il cantante su Instagram – e dal primo giorno con la serenità di accettare le cose che non posso cambiare. Semplicemente e onestamente, solo grato”.

Tiziano Ferro e l’alcolismo

Con questo post Tiziano Ferro ha festeggiato i sette anni dalla sua rinascita. Il cantante, che recentemente ha annunciato di aver divorziato dal marito Victor Allen con cui ha 2 figli, ha spesso confessato i drammi e le difficoltà della sua vita. Il bullismo, ma anche l’alcol e la bulimia.

“Quando ho cominciato la carriera – raccontò tempo fa a Verissimo – c’era qualcosa nell’aria, qualcosa di non detto, alla fine ho capito qual era il problema per loro, perché non si muoveva niente: ero troppo grasso. Da lì ho cominciato a soffrire di disordini alimentari. Non mi godevo niente di quello che mi succedeva perché pensavo sempre al cibo. Avevo fame e mangiavo poco o niente per non ingrassare”. Poi i problemi con l’alcolismo:

“Nessuno mi poteva sopportare quando bevevo. E chi ci riusciva o aveva pietà, o era come me. O più disperato di me. Oggi che non bevo da diversi anni ho capito che quella disperazione aveva un senso, uno solo: aiutare qualcun altro…Io devo smettere di bere, mi ripetevo. Avevo le transaminasi alte. Iniziavo ad avere problemi di fegato. Non volevo morire per una cosa simile. No (…) La verità è che ero come tutti quelli che bevono. Ero come loro. E quella dolente umanità era come me. Io ero un alcolista. E avevo solo trentaquattro anni”.