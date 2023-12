L’oroscopo del 2 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 2 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 2 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Leone è in buon aspetto con Sole e Marte in Sagittario: avete belle energie, siete dinamici, di buonumore e simpatici. Avete voglia di lanciarvi nell’avventura, scoprire qualcosa di nuovo che accenda il vostro entusiasmo e lo troverete! Non è escluso che dovrete destreggiarvi tra i vari impegni nella vita sociale poiché in molti vorranno la vostra compagnia ma di sicuro sarete al centro della scena, brillerete e avrete conversazioni molto interessanti in cui riuscirete a far passare il vostro messaggio. Tuttavia, che si tratti di amici o familiari, state alla larga dai pessimisti poiché il loro stato d’animo negativo potrebbe essere contagioso. Amore: in coppia, con il partner potreste avere qualche battibecco ma gli aspetti odierni sono globalmente positivi, dunque vi permetteranno di compensare. Troverete un equilibrio. Soli: potere di seduzione al top e farete una strage di cuori! Forse non incontrerete il grande amore ma vi sentirete comunque gratificati.

Oroscopo 2 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ inutile premere l’acceleratore, le cose oggi non andranno alla vostra velocità ma a quella che ha deciso la vita. Niente fretta, dunque, rilassatevi, distraetevi e godetevi le belle sensazioni per tutti i progressi, i successi che state avendo in questo momento, grazie al duro impegno, alla pazienza e alla perseveranza. Se invece rifletterete solo sulla prossima montagna da scalare, al prossimo obbiettivo da raggiungere vi perderete le belle emozioni che vi regalerà questa giornata. Vivete il momento, il qui e ora. Per oggi concentrate la vostra attenzione sulla famiglia, gli amici. Potreste anche incontrare persone che non vedete da tempo. Amore: in coppia, avete intenzione di cambiare qualche abitudine? Sarete molto sinceri pur rimanendo attenti ai commenti del partner. Insieme troverete il giusto compromesso. Soli: dopo qualche delusione, ora avete la sensazione che non incontrerete mai l’amore. E’ un errore, il vostro futuro è molto promettente, per cui non abbandonate la speranza…

Oroscopo 2 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi astrali odierni potrebbero spingervi ad affrontare con una persona cara un argomento delicato ma è consigliabile fare ampio uso di diplomazia. Non volendo potreste dire cose che offenderanno l’altro o si sentirà a disagio. Mettetevi nei suoi panni e cercate di immaginare quale effetto avrebbero su di voi quelle parole ed esprimetevi di conseguenza. Su un altro piano: se dovete risolvere un problema, ci sarà chi darà consigli non richiesti, offrirà la sua soluzione. Potete seguire ciò che suggeriscono, certo, ma non sarebbe meglio decidere di testa vostra? Saprete cosa fare, dovete solo credere in voi stessi. Amore: in coppia, le esigenze odierne del partner non corrispondono alle vostre e viceversa. Ma saprete convincerlo/a abilmente. Soli: comunicate in modo splendido, sapete come affascinare e conquistare senza problemi. Vi lancerete con coraggio e avrete ottimi risultati.

Oroscopo 2 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Anche se in passato avete avuto delle discussioni accese con un amico, oggi capirete che alcune critiche nei vostri confronti erano a fin di bene, nel vostro esclusivo interesse. E’ una persona sincera e proprio perché vi ammira, vi stima desidera per voi un bel futuro di successo. Anziché “coccolarvi” e assecondare i vostri timori di intraprendere, vi ha pungolato affinché tiraste fuori il potenziale per mostrare finalmente quanto valete. Diciamo che spronandovi, seppure con un po’ di durezza, vi ha fatto un grande favore. Oggi ammettetelo con il diretto interessato e mostrate che siete pronti a fare il balzo in avanti. Ce la farete! Amore: in coppia, potreste essere un po’ duri con il partner che vi sembrerà scontroso. La tenerezza è l’arma vincente. Soli: passerete al setaccio chi vi corteggia e analizzerete i suoi comportamenti. Risultato? Vi sembreranno poco interessanti.

Oroscopo 2 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Chi meglio del vostro segno che desidera stare al centro dell’attenzione è consapevole che di tanto in tanto l’autopromozione è una cosa positiva? D’altra parte è pur vero che se non lo fate voi nessuno si prenderà la briga di farlo al posto vostro! L’odierna Luna nel vostro segno è in buon aspetto con il Sole e Marte in Sagittario: rappresenta una splendida opportunità per condividere, anche on line, le idee e i progetti che avete a cuore e che avete intenzione di realizzare anche attraverso l’aiuto degli altri ed eventualmente ascoltare le loro opinioni. Senza dimenticare che il passaparola degli amici può essere altrettanto prezioso. Amore: in coppia, il partner vi conosce bene e sa cosa fare per mantenere alta la fiamma dell’amore e della passione. Soli: avete le carte in regola per incontrare l’amore: in ogni caso evitate di puntare a una storia impossibile…

Oroscopo 2 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio ieri è entrato in Capricorno e vi mette in grado più che mai di offrire saggi consigli a chi vi circonda. Tuttavia c’è un problema: alcune persone, forse troppe, vi scambieranno per uno psicologo (che ovviamente non va pagato). Anche se siete d’umore giusto per ascoltare i problemi degli altri, disponibili come sempre, dovete pensare anche alle vostre cose da fare, agli impegni e responsabilità e la giornata non è fatta di 48 ore. Fate dunque una accurata selezione tra chi vuole parlare dei suoi “drammi”, tanto più che sapete distinguere con chiarezza le questioni veramente serie da quelle che non lo sono affatto. Amore: in coppia, il partner potrebbe avere poche attenzioni nei vostri confronti e lo provocherete, vi divertirete a farlo ingelosire. Soli: il vostro cuore batte forte per una persona ma attenzione a farvi delle illusioni. Per oggi non dichiarate il vostro amore, non imbarcatevi in una storia.

Oroscopo 2 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un sabato in cui le relazioni sono al centro della scena, in particolare quelle con le persone che vi sono state più vicine, vi hanno dato una mano con affetto. Per quanto riguarda gli amici opportunisti, quelli presenti solo quanto le cose vanno bene, da questo momento capirete chi sono veramente. Nella vostra cerchia sociale è in atto una riorganizzazione e sarà evidente molto rapidamente che con alcune persone è assente l’equilibrio dare/avere. Alcune amicizie non sono destinate a durare ma non rappresenterà un problema. Assicuratevi soltanto di non spendere troppe energie in queste relazioni. Amore: in coppia, farete il possibile per conciliare lavoro e vita privata ma non è detto che ci riuscirete e il partner non mancherà di sottolinearlo. Soli: inizialmente potreste snobbare una persona che vi corteggia – forse una tattica? – ma in seguito accetterete di incontrarla.

Oroscopo 2 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto Mercurio-Saturno sul piano pratico sarete imbattibili. Se infatti da tempo avete in mente un’idea, probabilmente avete studiato una strategia e oggi accantonerete la riflessione ed entrerete in azione per concretizzarla, anche se dovesse comportare un rischio (calcolato). Se non avete abbastanza soldi per raggiungere questo obiettivo, tenete presente che troverete facilmente sia chi sarà disposto a dare un aiuto concreto ma soprattutto dei finanziamenti. Con questi passaggi astrali siete pronti più che mai a dare il via! Al contempo, c’è un risveglio nelle relazioni, avrete mille opportunità per esprimervi, per apprendere informazioni interessanti e incontrare persone stimolanti. Amore: in coppia, è un sabato un po’ agitato, rischiate di dire cose che non piaceranno – neanche un po’ – al partner. Ricordate quanto scritto sopra. Soli: tendenza a criticare tutto e tutti, a mettere in discussione qualsiasi cosa… Ma alla fine, per voi potrebbe anche rivelarsi un bene.

Oroscopo 2 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Spinti a dire la vostra verità a tutti i costi e a chiunque ma, per quanto possibile, è una giornata in cui dovreste evitare di avere conversazioni che sapete sfoceranno in un conflitto nonché di provocare o toccare alcuni tasti dolenti di una persona. Se proprio avete intenzione di parlare dite agli altri ciò vogliono ascoltare per farli stare bene, mettete in risalto le loro qualità, anche se vi sembrerà di andare contro il vostro stato d’animo. Non è la giornata adatta per giocare il ruolo di giustizieri o scatenare liti ma quella di impegnare le vostre energie per creare armonia con chi vi circonda e fare in modo che tutti – compresi voi – vadano d’accordo. Amore: in coppia, romantici oggi lo siete ma evitate di complicare le cose. Cercate di trascorrere una giornata serena! Soli: conversazioni romantiche con una persona, scoprirete di avere interessi comuni, nascerà una bella intesa.

Oroscopo 2 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se vi state chiedendo dove sono finiti l’ottimismo e la motivazione, tenete presente che è una fase temporanea dovuta alla presenza di Marte in Sagittario che sosta alle spalle del vostro segno. Probabilmente vecchie convinzioni vi influenzano più del dovuto ed è un buon momento per cambiarle con alcune nuove che miglioreranno la vostra vita. Fate del vostro meglio per abbattere le barriere che vi separano dal rinnovamento! Concedetevi una giornata tranquilla, seguite un ritmo lento così da riflettere, ricaricare le batterie ma soprattutto per prendere cura di voi stessi. Un massaggio rilassante, potrebbe essere una buona idea. Amore: in coppia, se con il partner ci sono delle tensioni la cosa migliore, se volete un po’ di tranquillità, è quella di trovare un compromesso. Soli: nell’attesa di vivere una nuova storia (dovete metterci anche un po’ del vostro) cercate di vedere i lati positivi del vostro status.

Oroscopo 2 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Leone in buon aspetto con Sole e Marte in Sagittario potrebbe far arrivare nuove opportunità di lavoro o di affari, avrete la possibilità di concretizzare un’idea o un progetto. E’ il momento giusto per valutare quanto avete intenzione di intraprendere soprattutto se vi permetterà di migliorare la professione e le finanze. In ogni caso, visto che i transiti vi rendono impazienti, non dovete decidere immediatamente. E’ fondamentale agire senza fretta e nel momento giusto. Al riguardo ascoltate l’istinto poiché vi permetterà di realizzare ciò che sognate. Con questo aspetto oggi potreste ricevere un invito o sarete voi a organizzare una serata con gli amici. Amore: in coppia, amate il partner, su questo non avete dubbi, ma se capite che la routine sta prendendo il sopravvento, sorprendetelo/a con una serata romantica speciale! Soli: sognate il grande amore e dunque gli incontri mordi e fuggi non vi interessano. Non vi rimane che pazientare.

Oroscopo 2 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Sole e Marte in Sagittario puntano i riflettori sul vostro settore della carriera, degli obbiettivi e delle ambizioni: è un momento importante e potreste riflettere seriamente a ciò che volete ottenere. È tempo di mettere da parte le aspettative che gli altri hanno nei vostri confronti e pensare a cosa è meglio per voi. C’è la concreta possibilità che sia molto diverso da quello che volevate in passato. Nei prossimi giorni potreste dover prendere una decisione fondamentale, il che potrebbe spaventarvi un po’. Evitate di perdervi in un bicchiere d’acqua e tirarvi indietro poiché siete in grado di imboccare la direzione giusta. Amore: in coppia, molto romantici, l’atmosfera è all’insegna della sensualità, avete voglia di esprimere l’amore per il partner. Soli: bando alla timidezza e sbloccherete la situazione. Se una persona vi attrae, prendete il coraggio a due mani e fate il primo passo!