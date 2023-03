Oroscopo, amicizia, amore e sesso. Vuoi scoprire se con la persona che ti attrae, o con cui hai una relazione, siete anime gemelle, migliori amici o una coppia disastrosa?

Mese per mese andremo alla scoperta delle affinità tra i 12 segni zodiacali nel loro oroscopo. Precisiamo che per avere indicazioni più attendibili è indispensabile la lettura del tema natale di due persone ma la posizione del Sole e dell’Ascendente – se sai qual è – già offre un’interessante panoramica sulle affinità di coppia. Dopo l’Ariete, il Toro e il Gemelli andiamo alla scoperta del Cancro, quarto segno dello Zodiaco.

Per quanto riguarda l’amore.

E’ un segno d’Acqua governato dalla Luna. Nelle relazioni d’amore è un partner generoso, passionale – anche in camera da letto dove peraltro intuisce i desideri del partner – ma si aspetta che l’altro/a abbia lo stesso atteggiamento. Dare e ricevere vere attenzioni per questo segno è essenziale. La reciprocità è fondamentale. Nella fase del corteggiamento, fa sentire detesta le strategie di conquista, inseguire una persona: quando si ama qualcuno, perché non dirlo subito? Non è raro che il Cancro decida di impegnarsi in una storia nel giro di pochi giorni e anche se è una decisione improvvisa, può durare tutta la vita. Non è fatto per vivere relazioni mordi e fuggi, desidera l’amore vero e duraturo! In coppia è felice, si sente rassicurato e appagato ma attenzione ha un lato molto indipendente e bisogno di tempo per fare le cose da solo. Molto sensibile, pronto a dare tutto alla persona che ama, desidera avere accanto un partner tranquillo che ama trascorrere del tempo in casa con la famiglia. Un consiglio: attenzione alle chele del granchio: quando è infastidito da qualcosa che fai o dici è pronto virtualmente a stringerle con forza e fare male.

Cancro e Cancro, oroscopo

Solitamente nasce una relazione amorevole ma molto emotiva. Quando si innamorano è un incontro di due anime che la pensano allo stesso modo. Sembrerà destinato, anche se si sono appena conosciute si capiscono al volo.

La coppia è reciprocamente fedele e devota. Entrambi traggono grande conforto e soddisfazione dall’impegno reciproco,.sono orientati a mettere su casa, creare una famiglia. Il posto di un Cancro è in casa: cibo e felicità domestica. Una volta al sicuro nel suo ritiro personale, può dimenticare il mondo esterno, non prestare attenzione alle opinioni degli altri, preoccupato solo di ciò che accade nel suo nido. Due Cancro desiderano l’amore eterno, vivere in un posto accogliente, ben arredato e riscaldato da tutte le coccole che desiderano.

Nell’eros, a letto inizialmente si capiscono al volo, quando e cosa dare l’uno all’altro. Avranno la sensazione di aver trovato la persona che si prende cura dei reciproci bisogni ma è proprio questo che nel tempo potrebbe rendere la vita sessuale molto meno eccitante di quanto vorrebbero. Per mantenere nel tempo una relazione o un matrimonio devono riuscire a superare alcune tendenze manipolatrici, il vittimismo nonché tenere sotto controllo gli sbalzi d’umore.

Cancro e Leone, oroscopo

Il Cancro è governato dalla Luna e il Leone dal Sole: sono due segni totalmente diversi, come la notte e il giorno. Ciò non significa necessariamente che siano incompatibili. Accade spesso che siano attratti in modo reciproco ma la loro relazione potrebbe trasformarsi in una sorta di soap opera con drammi, dinamiche che creano il più alto dei massimi e il più basso dei minimi.. Nei momenti top c’è molta dolcezza, il Leone è generoso con i regali e il Cancro con le manifestazioni di affetto. Entrambi dunque si sentiranno coccolati. I due segni privilegiano il comfort e la sicurezza, solitamente hanno bella casa e una famiglia unita. Il Leone fornisce l’estro e la passione, e il Cancro porta in casa una bella sensibilità. Il Leone è il più grande, il più audace e il più vivido di questa coppia, l’immagine della maestà e dello status. Poiché entrambi i segni hanno una mente così forte, questi due devono sempre lavorare con attenzione per capirsi e accettarsi a vicenda. Nell’eros, l’intensità del Leone può contrastare con gli istinti teneri del Cancro. Fedele al suo Elemento, il Fuoco, il Leone è animato dalla passione e in camera da letto il Cancro non condivide gli stessi desideri e obbiettivi. Il Leone potrebbe non essere in grado di ricambiare e coccolare con il livello di sensibilità di cui ha bisogno il segno d’Acqua. Per mantenere nel tempo la relazione, poiché entrambi hanno un carattere forte, devono cercare di capirsi e accettarsi a vicenda. Fintanto che Cancro e Leone non danno mai per scontata la loro relazione, si rassicurano reciprocamente che è importante, riescono a trovare il giusto equilibrio.

Cancro e Vergine, oroscopo

E’ una relazione d’amore forte che migliora sempre di più nel corso degli anni. Sia il Cancro che la Vergine sono orientati a raggiungere gli obbiettivi, sono disciplinati. Sono reciprocamente sinceri e devoti. Non è una relazione superficiale, i due non sono fatti per le avventure! Cancro e Vergine si ammirano profondamente l’un l’altro: la Vergine rispetta la forza silenziosa e la dedizione del Cancro, mentre il Cancro apprezza l’adattabilità e l’intelligenza della Vergine. Godono delle comodità materiali della vita, ma si sentiranno bene solo se è il risultato di un duro e onesto lavoro. La Vergine può essere molto esigente ma la lealtà e la sensibilità del Cancro può placare la sua mente che gira a mille e spesso è complicata.

Nell’eros, La Vergine è sempre carica sessualmente e il Cancro a letto è accomodante. Sono entrambi sottomessi e dominanti, in base all’umore del partner e nell’eros si divertono parecchio. A entrambi piace esplorare le reciproche zone erogene, comunicano sinceramente ciò che desiderano. Ciò li rende molto compatibili e mantiene viva l’attrazione sessuale. Per mantenere a lungo la relazione, la Vergine deve evitare critiche che feriscono facilmente il Cancro e quest’ultimo capire che è nella natura della Vergine far notare le cose e non si tratta di un attacco personale.