Mese per mese andremo alla scoperta delle affinità tra i 12 segni zodiacali nel loro oroscopo. Precisiamo che per avere indicazioni più attendibili è indispensabile la lettura del tema natale di due persone ma la posizione del Sole e dell’Ascendente – se sai qual è – già offre un’interessante panoramica sulle affinità di coppia.

Per quanto riguarda l’amore.

Il Gemelli è un segno d’Aria governato da Mercurio. In amore un incontro tra due menti è fondamentale. Una conversazione stimolante e interessante è il modo migliore per conquistare questo segno, poiché apprezza l’intelligenza e l’arguzia sopra qualsiasi altra cosa. Iniziare una storia con un Gemelli è facile – meglio ancora se all’inizio giocherai al gatto e topo: adora inseguire – a essere difficile è il passo successivo: prima deve assicurarsi di non rinunciare a nulla e di poter mantenere la sua indipendenza. Anche quando si innamora cerca di imporre le proprie regole al partner su come dovrà essere la relazione. E’ inoltre importante non essere gelosi, cosa che detesta. Tieni presente che se un Gemelli ha scelto di trascorrere del tempo con te, sei il suo obiettivo principale. Non fare pressioni e ti amerà. La cosa migliore è tenere desto il suo interesse prendendo iniziative riguardanti la cultura, avere senso dell’umorismo ma soprattutto, anche nel sesso introdurre tanta fantasia. Il gioco di ruolo per i Gemelli è divertente, a letto vuole sperimentare… E’ un segno che, avrai capito, si annoia in un batter di ciglia!

Gemelli e Bilancia, oroscopo

Tra questi due segni d’Aria nasce una storia d’amore basata su interessi intellettuali e agilità mentale. Il Gemelli ha una doppia natura e apprezza l’equilibrio della Bilancia e quest’ultima è affascinata dalla loquacità e intelligenza del Gemelli. La Bilancia ama l’arte e la bellezza mentre il Gemelli ama la bellezza di un’idea, ma questi due tipi di amore non sono poi così diversi. Hanno entrambi una splendida energia mentale e se lavorano insieme possono sviluppare belle idee: la Bilancia ha l’entusiasmo necessario per metterle in pratica, una qualità che tende a mancare al Gemelli che è più bravo a pontificare che a dirigere ma è comunque un contributo prezioso al processo mentale della Bilancia. Insieme, questi due segni sono inarrestabili. I segni d’Aria amano le idee, la vita sociale, la comunicazione e i contatti, dunque è molto probabile che si incontrino online o presentati da amici comuni, seguono un corso insieme o inaspettatamente a un evento, come un concerto, una mostra in un museo o in una biblioteca.

Nell’eros, l’atmosfera sarà divertente e giocosa. A letto i Gemelli vuole sperimentare ed è pronto a tutto. Grazie al fascino e al senso dell’umorismo aiuterà la Bilancia a rilassarsi e ad aprirsi un po’. Nel frattempo, la Bilancia è conciliante, sempre alla ricerca dell’equilibrio, dunque entrambi lasciano la camera da letto sempre appagati. La sensualità e la curiosità di entrambi li porterà a vivere momenti emozionanti e memorabili. Per mantenere a lungo la relazione, sebbene possano accettare punti di vista opposti più facilmente della maggior parte degli altri, possono anche incontrare problemi quando è necessario prendere una decisione ferma. È allora che l’indecisione tipica della Bilancia fa emergere la propensione dei Gemelli a cambiare spesso idea. Ma qualcuno deve pur farsene carico ed entrambi detestano farlo. Se nessuno dei due si sente frustrato e impara a superare le sfide assumendosi le responsabilità è una relazione fatta per durare.

Gemelli e Scorpione, oroscopo

Quando Gemelli e Scorpione danno il via a una storia d’amore dovranno imparare a capire e ad accettare le reciproche differenze e, se ci riusciranno, sarà una coppia quasi indistruttibile. Innamorato, lo Scorpione è profondamente determinato e passionale, concentrato sul partner. Cosa che non appartiene al Gemelli che vuole mantenere le cose leggere e divertenti. Lo Scorpione ha bisogno di essere rassicurato, deve essere certo che i suoi sentimenti sono ricambiati. Il Gemelli ama una vita sociale movimentata e a quel punto lo Scorpione che è molto selettivo, ha pochissimi e stretti amici, diventerà geloso e possessivo.

Nell’eros, può essere un’accoppiata vincente: il Gemelli considera eccitante e coinvolgente il misterioso Scorpione che sa come mantenere il sesso interessante e attivo. Anche se l’approccio intenso e appassionato all’eros di uno Scorpione non è lo stesso dello spensierato Gemelli, in camera da letto possono divertirsi parecchio e trovare reciproco appagamento.

Per mantenere nel tempo la relazione: pur essendo appassionata, la storia è punteggiata da parecchie discussioni. Come detto la tendenza a flirtare del Gemelli può irritare il geloso Scorpione. Ma nonostante queste differenze la relazione non è mai noiosa. Entrambi i segni amano correre rischi e ravvivare il quotidiano! Hanno molte avventure insieme, ma se le cose diventano troppo tese e le discussioni iniziano a diventare pesanti, con accuse reciproche, devono fare uno sforzo e riconciliarsi.

Gemelli e Sagittario, oroscopo

Tra Gemelli e Sagittario può nascere una storia d’amore spettacolare! Sono due segni, Aria e Fuoco, estremamente compatibili: eventuali punti difficili che incontrano durante il corso della relazione li appianeranno con facilità. Il