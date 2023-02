Oroscopo, amicizia, amore e sesso. Vuoi scoprire se con la persona che ti attrae, o con cui hai una relazione, siete anime gemelle, migliori amici o una coppia disastrosa?

Mese per mese andremo alla scoperta delle affinità tra i 12 segni zodiacali nel loro oroscopo. Precisiamo che per avere indicazioni più attendibili è indispensabile la lettura del tema natale di due persone ma la posizione del Sole e dell’Ascendente – se sai qual è – già offre un’interessante panoramica sulle affinità di coppia.

Dopo l’Ariete e il Toro, andiamo alla scoperta del Gemelli, terzo segno dello Zodiaco.

Per quanto riguarda l’amore.

Il Gemelli è un segno d’Aria governato da Mercurio. In amore un incontro tra due menti è fondamentale. Una conversazione stimolante e interessante è il modo migliore per conquistare questo segno, poiché apprezza l’intelligenza e l’arguzia sopra qualsiasi altra cosa. Iniziare una storia con un Gemelli è facile – meglio ancora se all’inizio giocherai al gatto e topo: adora inseguire – a essere difficile è il passo successivo: prima deve assicurarsi di non rinunciare a nulla e di poter mantenere la sua indipendenza. Anche quando si innamora cerca di imporre le proprie regole al partner su come dovrà essere la relazione. E’ inoltre importante non essere gelosi, cosa che detesta. Tieni presente che se un Gemelli ha scelto di trascorrere del tempo con te, sei il suo obiettivo principale. Non fare pressioni e ti amerà. La cosa migliore è tenere desto il suo interesse prendendo iniziative riguardanti la cultura, avere senso dell’umorismo ma soprattutto, anche nel sesso introdurre tanta fantasia. Il gioco di ruolo per i Gemelli è divertente, a letto vuole sperimentare… E’ un segno che, avrai capito, si annoia in un batter di ciglia!

Gemelli e Capricorno, oroscopo

L’unione tra Gemelli e Capricorno può funzionare, ma l’accento sarà posto sulla parola “lavoro”. Questa parola si adatta perfettamente all’indole del Capricorno, ma può lasciare la natura esuberante dei Gemelli schiacciata o soffocata. Al Gemelli piace lavorare, poiché è un segno governato da Mercurio, ma la differenza è nel termine “duro” lavoro a cui il Capricorno dà la priorità. Il Capricorno è molto modesto e tranquillo, mentre il Gemelli è estroverso e chiacchierone. Il Capricorno tende ad essere lento, fermo e testardo mentre il Gemelli è flessibile e tende a cambiare idea molto spesso. Il loro approccio alla vita è totalmente diverso ma se imparano a comprendersi posso formare una coppia solida. Tuttavia più che come amanti sono migliori nel ruolo di partner commerciali.

Nell’eros, nonostante sembrino la strana coppia, il Capricorno è totalmente attratto dal fascino, dalla sensualità dei Gemelli, mentre il primo attira il Gemelli con la sua carnalità, l’intensità e la resistenza. Entrambi sanno come accendere il reciproco desiderio e tra le lenzuola possono creare momenti bollenti, piacevoli e divertenti. Per mantenere nel tempo la relazione, la sfida per il Gemelli è non considerare noioso e rigido il Capricorno e quest’ultimo non vedere il partner come una persona volubile. In caso di discussione, devono entrambi ricordare cos’è che inizialmente ha fatto scattare la reciproca attrazione.

Gemelli e Acquario, oroscopo

Sono due segni d’Aria solari che amano parlare, insieme possono trascorrere ore ed ore a sfornare delle idee, avere conversazioni animate. A differenza di altri segni che evitano di esprimere le proprie opinioni, Gemelli e Acquario sono orgogliosi di condividere il loro punto di vista. Entrambi hanno bisogno della loro indipendenza dunque capiscono bene la reciproca esigenza. L’Acquario può aiutare il Gemelli a concentrarsi se inizia a esitare, ma deve concedere al partner molto spazio mentale e libertà. Al Gemelli non piace sentirsi pressato a fare qualcosa. Se l’Acquario rimane bloccato su una determinata questione può fare affidamento sul Gemelli per avere un punto di vista diverso o un modo di pensare che esca fuori dagli schemi. Il loro più grande ostacolo sarà affrontare l’argomento, più spinoso, dei sentimenti. Per due segni d’Aria innamorati, provare dei sentimenti e non poterli analizzare può rivelarsi una sfida. Essere razionali è importante, ma lo è anche essere in sintonia con le emozioni, in particolare quando due persone convivono. Ma fintanto che entrambi mostrano il loro amore questa è una relazione ottima tra due anime che la pensano allo stesso modo.

Nell’eros, la storia potrebbe nascere da un’amicizia ma nel giro di poco si trasforma in attrazione. In camera da letto amano la varietà, seguire una routine li annoia terribilmente per cui considerato l’alto livello di immaginazione, si divertiranno a sperimentare nuove posizioni, giochi erotici, di ruolo e di qualsiasi tipo. La stimolazione mentale e verbale – compreso il linguaggio spinto – eccita entrambi.

Per mantenere nel tempo la relazione, il Gemelli deve evitare di innervosirsi pensando che l’Acquario sia troppo testardo, non faccia un passo indietro rispetto alle sue idee. L’Acquario di contro non deve considerare il partner indolente o lento se non segue il suo ritmo frenetico. Ma solitamente si capiscono a un livello profondo.

Gemelli e Pesci, oroscopo

L’unione tra il Gemelli arguto e intelligente con il Pesci intuitivo e sensibile è tra due energie creative, due persone pronte per un viaggio da brivido. Entrambi cercano nella loro vita l’eccitazione: il Gemelli desidera entrare in contatto con persone di mentalità aperta (come il Pesci), mentre il Pesci vuole lasciarsi trasportare da una storia d’amore fantastica. Ma quanto sarà fantastica davvero la relazione? I due segni sono in dissonanza e ciò può creare delle tensioni.

Alla fine, se ci sono dei sentimenti di disagio e malcontento porteranno a una sorta di confronto tra i due, dando a ciascuno l’opportunità di eliminare le differenze. Se tengono fuori dalla discussione la loro propensione per la teatralità, di cui spesso se ne parla poco, possono scoprire che i diversi temperamenti potrebbero fornire lo spazio per crescere e imparare. In caso contrario, la loro relazione non durerà a lungo.

Nell’eros, per provare un vero senso di unione, quando fa l’amore il Gemelli deve essere meno egoista..Rischia di far prendere la mano ai suoi desideri anziché concentrarsi sul reciproco dare/avere. Il Pesci deve imparare a essere più libero e spontaneo, più in sintonia con il Gemelli che ama il sesso esplosivo, provare di tutto e di più. Per mantenere nel tempo la relazione, il Gemelli, che tende a flirtare, dovrà evitare di far ingelosire il Pesci che vuole essere sempre rassicurato dell’amore del partner. Al contempo il Pesci è un po’ lunatico e ciò spingere il Gemelli a sentire come se dovesse camminare sulle uova, non essere completamente consapevole della super sensibilità del partner che si offende in un nanosecondo.