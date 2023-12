Oroscopo della settimana dal 17 al al 23 dicembre 2023 per tutti i 12 segni dello zodiaco: ariete, toro, gemelli, cancro, leone, vergine, bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario, pesci.



Venere (amore) si collega allo scintillante Urano, l’umore cosmico è socievole e giocoso (perfetto per le festività natalizie).

E con il Solstizio che evidenzia i modi per fare progressi, c’è speranza nell’aria.

ARIETE

21 marzo – 20 aprile

Cercare di ricordare a chi piace cosa, chi ha bisogno di cosa, e poi bilanciare l’acquisto di regali e le cianfrusaglie natalizie con le nostre finanze non è facile. Ma queste sono le considerazioni che hanno la precedenza in questo periodo dell’anno. Finché avrai riflettuto a sufficienza su ciò che vogliono gli altri, non ti preoccuperai se i tuoi bisogni saranno soddisfatti. Eppure desideri qualcosa. Non è un regalo pratico, è emotivo. La buona notizia è che questa settimana ti porta un regalo in anticipo. È proprio quello di cui hai bisogno.

TORO

21 aprile – 21 maggio

Il legame del tuo sovrano con Urano è molto incoraggiante. Ciò suggerisce che questa settimana festiva porterà sorprese inaspettate (del giusto tipo) a modo tuo. So che hai molto da fare. E che non hai molto spazio per divertirti: ma una delle sorprese che ti riserva è la facilità con cui porterai a termine tutti i tuoi compiti. Ci sono così tante benedizioni in vista che i normali motivi di preoccupazione non riusciranno a disturbarti. E con il supporto che ti arriva, potresti scoprire che non ti resta altra alternativa che rilassarti e divertirti.

GEMELLI

22 maggio – 22 giugno

Non puoi camminare per la strada principale senza notare tutte le offerte allettanti/a cui è difficile resistere. Naturalmente, il Natale originariamente non era concepito come una festa dei consumatori. Ma questo è ciò che è diventato.

Fortunatamente, anche in questi tempi folli, ci sono alcune cose che i soldi non possono comprare. E il valore di questi beni diventa sempre più prezioso. Il Solstizio porta meravigliosi ricordi di questi. È un momento in cui puoi goderti una buona compagnia, condividere ricordi e fare progetti per il futuro. Preparatevi per una settimana che arricchisce il cuore.

CANCRO

23 giugno – 23 luglio

Il motivo per cui trovi difficile concentrarti su tutto ciò che deve essere fatto è perché una domanda specifica ti frulla nella mente. Il motivo per cui non puoi rispondere è che stai ancora raccogliendo informazioni. Quindi, mettilo da parte. Non è necessario essere ancora decisivi.

Se ti dai il permesso di lasciarlo andare, potrai goderti le sorprese che porta la settimana del Solstizio. Nascosto tra loro, scoprirai ciò che ti serve sapere. E allora la strada da seguire sarà chiara. E la strada verso il successo sarà ovvia.

LEONE

24 luglio – 23 agosto

Come si dice nelle fiction televisive giudiziarie, “prometti di dire la verità, tutta la verità e nient’altro che la verità?” Dato che sei un Leone onesto (e non hai fatto nulla per cui ti senti in colpa), potresti anche essere schietto e chiaro. C’è molto da guadagnare mettendo le carte in tavola. Ma prima, vale la pena controllare quali sono quelle carte. Se guardi, vedrai che la tua mano è piena di assi. Puoi usarli abilmente e giocosamente, in un modo che renda questa settimana divertente per te e anche per tutti gli altri.

VERGINE

24 agosto – 23 settembre

Mentre ci affrettiamo a comprare le nostre necessità festive, non possiamo andare da nessuna parte senza ascoltare quelle canzoni natalizie familiari. C’è qualcosa di confortante nella loro ripetitività. Evocano ricordi e (almeno in teoria) ci mettono nell’umore giusto per goderci i festeggiamenti.

Allo stesso modo, nel tuo mondo adesso, un’idea continua a tornare nella tua mente. Continui a cercare di respingerlo ma, come i testi di quelle canzoni, ritorna. Bene! È un messaggio dal cosmo. Porta un regalo che faciliterà il tuo cammino durante il Natale e oltre.

BILANCIA

24 settembre – 23 ottobre

Se solo fosse semplice come augurare alla gente “Buon Natale”, sapendo che tutti si sarebbero divertiti. Ma è più complicato. Siamo sotto pressione per essere socievoli, per sorridere e comportarci come se ci stessimo divertendo. Tuttavia, non sempre possiamo scegliere la compagnia che teniamo (e spesso siamo obbligati a stare con persone con cui non sceglieremmo di trascorrere del tempo).

Potresti non essere ansioso di vedere cosa accadrà nella prossima settimana o giù di lì. Ma il legame del tuo sovrano con Urano suggerisce che sarà più divertente di quanto pensi.

Il Solstizio evidenzia cambiamenti dinamici. Il tuo futuro ha un enorme potenziale.

SCORPIONE

24 ottobre – 22 novembre

Anche le persone positive hanno difficoltà da affrontare. E anche i pessimisti hanno motivi per sorridere. Non importa quanto sia dura la vita, tutti possono trovare motivi per essere allegri. Solo perché sei uno Scorpione sensibile non significa che devi assumerti la responsabilità della felicità degli altri questa settimana. Sii gentile.

Ma tieni presente che ad alcune persone piace davvero sentirsi sfruttate. E privarli della loro miseria li rende più infelici! Ti meriti un buon momento. Concentrati su quello e anche tutti gli altri saranno felici.

SAGITTARIO

23 novembre – 21 dicembre

Vale davvero la pena, lo sforzo e la spesa? E che dire delle delicate decisioni domestiche che dobbiamo prendere su chi vedere (e quando). Cavolo, è un periodo dell’anno complicato. Eppure questo ciclo di ripetizione porta sorprese e delizie che vale la pena provare ancora e ancora.

Quest’anno, con un tempismo squisito, il Solstizio porta con sé un ricordo di qualcosa (o qualcuno) del tuo passato. Questo dono cosmico contiene la chiave per una maggiore comprensione di sé. E con ciò, puoi muoverti verso un futuro più arricchente nel nuovo anno.

CAPRICORNO

22 dicembre – 20 gennaio

È un periodo dell’anno complicato per tutti. Ma per te ha una svolta in più. È l’inizio della stagione dei tuoi compleanni. E, se sei nato vicino a Natale, spesso significa un regalo (invece di due). Inoltre, c’è la possibilità che i tuoi festeggiamenti personali siano secondari rispetto all’evento principale.

Ma sei famoso per la tua capacità di far fronte quando gli altri crollano. Inoltre, quest’anno è diverso. Il Solstizio irradia un tale raggio di speranza nel tuo mondo che troverai motivi per essere gioioso, indipendentemente dalle circostanze.

ACQUARIO

21 gennaio – 19 febbraio

Hai reso felice Babbo Natale! La tua lista di Natale non è molto lunga. In effetti, l’unica cosa che vuoi è qualcosa che non appesantisca la sua slitta, o che il denaro possa comprare. Speri in un’ispirazione che ti permetta di aiutare qualcuno a vedere il mondo da un punto di vista più positivo. Se solo potessi raggiungere questo obiettivo, ciò avrebbe un effetto drammatico sulla tua prospettiva. Quali sono le probabilità che ciò accada? Bene, la buona notizia è che non devi aspettare Babbo Natale! Mentre il tuo sovrano, Urano, si collega a Venere, vedrai che questo cambiamento è iniziato.

PESCI

20 febbraio – 20 marzo

Hai già abbastanza cose da fare senza la pressione aggiuntiva di qualcuno che sembra intenzionato a infastidirti. Eppure, anche se questo è ciò che sembra accadere, sta succedendo qualcos’altro. Le loro azioni non hanno lo scopo di turbarti.

Trovano semplicemente difficile esprimere le loro ferite in modo sensibile. Quindi è un buon lavoro che tu sia un Pesci compassionevole. Questa settimana del Solstizio, il cosmo ti regala un’abbondanza di tolleranza e perdono. Hai la chiave per una migliore comunicazione e una relazione migliore.