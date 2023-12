Oroscopo settimanale Acquario, 17-23 dicembre 2023, una vita amorosa produttiva

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Hai un atteggiamento positivo, sempre! Regali a sorpresa e una vacanza romantica possono fare miracoli per te. Nonostante le sfide, vedrai una vita professionale felice. Gestisci la ricchezza in modo intelligente mentre la salute è per lo più buona.

Oroscopo dell’Amore dell’Acquario

Questa settimana è stata produttiva in termini di amore. Anche se tutti i problemi passati verranno risolti, non scoppieranno problemi seri nella tua vita amorosa. Alcune relazioni a distanza che stavano attraversando gravi crisi vedranno risultati positivi. La comunicazione aperta è fondamentale in ogni vita amorosa ed evita anche di scavare nel passato.

Vivi invece nel presente e pianifica il futuro. Regali a sorpresa e una vacanza romantica possono fare miracoli per te.

Oroscopo della carriera Acquario

Fai attenzione a non perdere la pazienza in ufficio. Rimani nel buon libro della direzione e assicurati di portare a termine tutte le attività entro la scadenza. I team leader e i manager dovrebbero dare fiducia alla squadra e devono anche essere imparziali.

Le tue idee creative giocheranno un ruolo importante nel rendere l’azienda un successo. Sii aperto alle critiche e mostra la volontà di imparare dagli errori del passato. Gli imprenditori vedranno nuove opportunità di investimento e ciò porterà buoni risultati in futuro.

Oroscopo dei soldi Acquario

Gestisci la ricchezza con particolare attenzione. Nonostante si ottenga un buon reddito, è fondamentale risparmiare la ricchezza per i giorni difficili. Questa settimana puoi acquistare dispositivi elettronici ma non investire in immobili né acquistare un veicolo. Un fratello avrebbe bisogno di aiuto finanziario e tu potresti fornirglielo. Stai lontano dagli investimenti su larga scala, comprese le attività speculative.

Oroscopo della salute dell’Acquario

Devi stare attento alla routine e l’esercizio fisico deve far parte della tua vita. Evita sia l’alcol che il tabacco. Mentre si sostituiscono le bevande gassate con succhi freschi, è fondamentale anche avere un menù ricco di frutta e verdura. Gli anziani possono sviluppare problemi legati al sonno.