Oroscopo settimanale del Toro, 17-23 dicembre 2023, problemi sul lavoro

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

Ci sarà successo nella carriera e prosperità. Anche la salute sarà positiva questa settimana.

Oroscopo dell’amore del Toro

Sii sensibile nella tua vita amorosa questa settimana. Alcuni partner hanno bisogno di trascorrere più tempo insieme e risolvere vecchi problemi. Sii calmo nella vita amorosa ed evita discussioni di ogni tipo. Potresti fidanzarti questa settimana.

I nativi single del Toro possono aspettarsi di incontrare qualcuno di interessante questa settimana. Poiché le stelle dell’amore sono più forti, puoi avvicinarti con sicurezza per esprimere l’emozione. Sii gentile mentre trascorri del tempo insieme ed evita anche discussioni spiacevoli.

Oroscopo della carriera Toro

Continuare a lavorare con sincerità e impegno. Rimarrai nel buon libro della direzione. Alcuni nativi del Toro possono aspettarsi un aumento di stipendio e arriveranno anche nuove responsabilità. Troverai nuovi partner commerciali ma assicurati di conoscerli bene prima di firmare accordi cruciali. Non tutte le partnership saranno buone e fai attenzione prima di prendere decisioni cruciali.

Oroscopo dei soldi Toro

Le principali questioni finanziarie verranno risolte e questo darà sollievo anche a te. Alcuni imprenditori vedranno nuove opportunità per espandere il commercio. Anche se investire è una buona decisione, stai lontano dal settore immobiliare perché non è il momento giusto per farlo. Potresti comprare un’auto questa settimana e anche chi studia all’estero avrà bisogno di soldi per pagare le tasse.

Oroscopo della salute del Toro

Anche se nessun grave problema di salute ti disturberà, è anche bene evitare sia l’alcol che il tabacco. Coloro che sono diabetici devono essere più vigili questa settimana. Se hai in programma un intervento chirurgico, puoi andare avanti con il programma. Alcuni bambini potrebbero anche subire dei tagli mentre giocano. Evitare gli sport avventurosi sotto l’effetto dell’alcol. Gli anziani devono prestare attenzione durante i viaggi su terreni collinari.